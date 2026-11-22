La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana dejó una escena de enorme tensión en territorio colombiano que tuvo como protagonista a Leandro Paredes. Luego de que el conjunto xeneize derrotara 2 a 0 a Atlético Mineiro y levantara el trofeo internacional, su capitán y principal referente sufrió un desvanecimiento frente a las cámaras mientras brindaba declaraciones televisivas.

El incidente se produjo en el sector de los túneles del estadio de Barranquilla cuando el mediocampista dialogaba con la señal DSports. En pleno relato sobre la emoción de obtener su primer certamen continental con el club de la Ribera, el jugador campeón del mundo en Qatar 2022 perdió el conocimiento de forma repentina y desplomó su cuerpo contra el piso.

Ante la gravedad de la situación, los integrantes del cuerpo médico de la delegación acudieron de inmediato para asistir al futbolista en el lugar. Tras unos pocos segundos de incertidumbre, el volante logró recuperar la conciencia, se puso de pie con ayuda y se retiró caminando por sus propios medios hacia la zona de los vestuarios para continuar con los controles correspondientes.

El origen de este cuadro estuvo estrechamente ligado a las extremas condiciones climáticas que azotaron la jornada en Colombia. Durante el desarrollo del encuentro, las altas temperaturas y el elevado porcentaje de humedad afectaron el rendimiento físico de los protagonistas, provocando que el capitán sufriera una marcada baja de presión arterial.

El desgaste acumulado ya había dado señales claras durante el trámite del partido decisivo ante el conjunto brasileño. A los 13 minutos del complemento, el volante evidenció síntomas de agotamiento extremo y solicitó la variante al cuerpo técnico, dejando su lugar en el campo de juego para el ingreso de Tomás Belmonte.

Una vez ubicado en el banco de suplentes, el malestar del futbolista continuó siendo notorio para el resto del plantel. Ante el sofocante calor, sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia debieron asistirlo utilizando sus propias camisetas para abanicarlo e intentar bajar su temperatura corporal antes de la ceremonia de premiación.