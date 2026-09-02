Tras ser echada de América, Karina Mazzocco firmó con un nuevo canal

El mapa del entretenimiento nacional suma una novedad importante para la temporada venidera. La reconocida presentadora confirmó su incorporación a MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, luego de mantenerse alejada de los medios durante varios meses para descansar y renovar sus proyectos personales. La noticia fue anunciada al aire por Vero Lozano durante la emisión de Cortá por Lozano, marcando así el retorno oficial de la comunicadora a la televisión abierta.

Esta incorporación coloca a la conductora dentro de una nómina de participantes donde ya figuran nombres como Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani, La China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosello y Edith Hermida. La propuesta culinaria prepara su nueva edición mientras termina de definir al resto del elenco que competirá en las cocinas más famosas del país.

La llegada de la figura al canal de las pelotas se produce meses después de cerrar su etapa en A la tarde, ciclo que encabezó en América TV durante 5 años hasta finales de mayo. Respecto a aquel cierre y a las dinámicas del medio, la propia profesional señaló que "no es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio".

Tiempo después de su desvinculación, la presentadora abordó el tema públicamente durante su visita a La noche de Mirtha y reflexionó sobre el cambio de etapa en su carrera. Al respecto manifestó que "se terminó un capítulo. Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar", al tiempo que agregó: "Entonces hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante".

En esa misma conversación, al analizar los detalles del final de su anterior proyecto, la conductora expresó: "Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran".

A pesar del tramo final de las negociaciones con la emisora, la figura destacó el valor que tuvo esa experiencia en su trayectoria periodística y profesional. Sobre ese proceso explicó: "Me hubiese gustado que sea diferente la manera en que se dio todo. Porque A la tarde fue extraordinario, un programa que marcó agenda, que me dio satisfacciones y donde me consolidé como conductora. Solamente que en el final no me lo comunicaron como a mí me hubiese gustado... pero las personas que tomas decisiones no tienen esta delicadeza".

Durante la entrevista con Mirtha Legrand surgieron interrogantes sobre otros episodios vinculados a su salida, incluyendo una consulta directa sobre su relación con Mariana Fabbiani. Ante la pregunta sobre qué ocurrió entre ambas, la comunicadora respondió: "No pasó nada... Lo que todo el mundo sabe. Debe haber sido un accidente... Me pidió disculpas y las recibí con mucha alegría". Con este nuevo escenario confirmado, la conductora inicia una etapa diferente en la pantalla chica dentro de uno de los formatos más vistos del país.