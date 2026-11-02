Tras serle infiel, Lourdes Sánchez se reencontró con el Chato Prada

El cumpleaños número 10 de Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, dejó una postal totalmente inesperada en las redes sociales. En medio del clima tenso que dejó su escandalosa separación de semanas atrás, el reconocido productor publicó un video en Instagram con imágenes de la gran fiesta y sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse nuevamente al lado de su ex pareja. Se trata de la primera aparición pública donde ambos se dejan ver juntos desde que el quiebre de la relación se hizo oficial.

El evento tuvo una cuidada ambientación con temática futbolera y se desarrolló al aire libre rodeado de amigos y familiares cercanos. En las secuencias compartidas se puede observar al agasajado vistiendo la camiseta de la Selección argentina frente a una impresionante torta decorada. Sin duda, el momento de mayor repercusión digital ocurrió cuando el productor sumó al carrete una fotografía junto a la bailarina, una escena que no se repetía desde el anuncio de la ruptura sentimental.

Acompañando la publicación, el ejecutivo del espectáculo escribió "Feliz cumple Valen. Te amamos, 10" como dedicatoria para su hijo. El posteo acumuló interacciones de inmediato y cientos de usuarios se manifestaron en la sección de comentarios para resaltar la conducta del padre. La separación de ambos generó gran revuelo mediático semanas atrás, especialmente luego de que la artista comenzara un noviazgo con Fran Liotta, un joven rugbier y empresario oriundo de Corrientes.

Pese a los rumores de infidelidad y la distancia previa, el bienestar de su único hijo en común fue la prioridad absoluta para llevar adelante una fiesta perfecta. Quienes siguen al productor valoraron la madurez demostrada y dejaron mensajes a su favor como "Sos un crack, Pablito, gran padre", "Que una relación se termine no tiene nada que ver con la paternidad, sos el mejor" y "No importa lo que suceda a tu alrededor, vos sos el ídolo de él".

Por su parte, la conductora eligió mantener un perfil más reservado dentro de su cuenta personal de Instagram y limitó la cobertura a las historias temporales. Hasta la fecha, no publicó fotografías del festejo dentro de su feed principal, una determinación que sus fanáticos asociaron a las duras críticas recibidas en sus publicaciones previas durante el Día de la Madre, resguardando así este nuevo acontecimiento familiar de los comentarios negativos.