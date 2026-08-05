Después de siete años sin producir vino y con sus alumnos privados de realizar prácticas esenciales para su formación, la histórica Bodega de la Escuela de Fruticultura y Enología volverá a abrir oficialmente sus puertas este viernes. La reinauguración marcará el cierre de un proceso de recuperación impulsado por el Gobierno provincial que permitió devolverle a la institución uno de sus espacios más emblemáticos.

El acto se desarrollará en el marco del III Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas y Agroindustriales, donde estudiantes de distintos departamentos expondrán los productos que elaboran durante el año y compartirán experiencias vinculadas con la producción agropecuaria y agroindustrial.

El director de Educación Técnica, Rodolfo Navas, explicó a DIARIO HUARPE que la recuperación de la bodega forma parte de una decisión de fortalecer la escuela creada por Domingo Faustino Sarmiento y considerada un emblema de la educación técnica sanjuanina. "Para esta gestión, la institución debía conservarse y potenciarse, entonces fuimos recuperando distintos sectores hasta llegar a la bodega, que hoy vuelve a estar en condiciones de funcionar", sostuvo.

Según detalló el funcionario, el primer paso fue recuperar el sector didáctico-productivo de la escuela, es decir, el predio donde los estudiantes realizan las prácticas agrícolas. Ese espacio se encontraba completamente abandonado, por lo que debieron, reacondicionaron el terreno y reimplantaron cultivos como vid, olivo y pistacho. Gracias a esa recuperación, este año los alumnos pudieron volver a cosechar uvas de los propios parrales del establecimiento, que luego utilizaron para elaborar el vino escuela junto con otras partidas donadas.

La bodega fue el siguiente paso. Navas explicó que había dejado de funcionar porque los antiguos piletones ya no reunían las condiciones para elaborar vino y la falta de mantenimiento terminó paralizando la actividad. Esa situación comenzó a revertirse este año, cuando la escuela volvió a producir gracias a la incorporación de maquinaria de acero inoxidable y al reacondicionamiento del laboratorio.

Los alumnos recuperaron una práctica clave

Más allá de la recuperación del edificio, el mayor cambio impactó en la formación de los estudiantes. Durante los años en que la bodega permaneció cerrada, los alumnos solo podían realizar visitas esporádicas a establecimientos vitivinícolas y no contaban con un espacio para completar dentro de la escuela todo el proceso de elaboración del vino.

La situación cambió durante la última vendimia, cuando los estudiantes de séptimo año participaron nuevamente de todas las etapas de producción: desde la cosecha de la uva hasta la molienda, la fermentación y la elaboración del vino. "Habían perdido mucha calidad en la enseñanza específica. Hoy los chicos vuelven a elaborar su propio vino y realizar la práctica profesionalizante completa dentro de la escuela", afirmó Navas.

El director explicó que estas prácticas son fundamentales para que los futuros técnicos lleguen al mercado laboral con experiencia en procesos reales de producción.

El próximo desafío

Aunque la reinauguración representa un paso importante, el proyecto no termina aquí. Desde Educación Técnica adelantaron que el objetivo es recuperar en el futuro los históricos piletones para ampliar la capacidad de producción y consolidar nuevamente a la institución como una verdadera bodega escuela.

"La idea es volver a tener una verdadera bodega escuela, donde se puedan trabajar distintas variedades de vinos y concentrar mostos para seguir formando a los futuros enólogos", señaló Navas.

La reinauguración de este viernes no solo devolverá a la escuela un edificio histórico. También permitirá que las nuevas generaciones vuelvan a formarse en el mismo lugar donde, durante décadas, se prepararon muchos de los enólogos que hoy trabajan en bodegas de San Juan y otras provincias del país.