Tras siete meses juntos, una famosa se separó de su novio futbolista

La exparticipante más controversial de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione, volvió a ser el centro de la atención mediática tras confirmarse el fin de su romance con el futbolista Nicolás Rodríguez, actual arquero del club Excursionistas. La pareja, que había iniciado su vínculo este mismo año tras un intenso flechazo, decidió poner un punto final a la relación luego de siete meses de noviazgo.

La información se dio a conocer en el programa LAM a través de las averiguaciones de la panelista Karina Iavícoli, quien se contactó directamente con la protagonista para reconstruir los motivos del distanciamiento. Durante la emisión, la periodista detalló las dinámicas del vínculo y explicó que "se llevaban bien, era una pareja fogosa. Duró lo que casi que un parto, siete meses estuvieron juntos. No hay terceros en discordia".

El desencadenante de la ruptura estuvo vinculado a las exigencias laborales y a la apretada agenda de la mediática. En ese sentido, la panelista reveló que "él le reclamaba tiempo, ella no tiene. Está muy expuesta, trabaja un montón. Ella está en un momento muy espectacular, es muy requerida". La falta de disponibilidad de la exparticipante del reality chocó con las pretensiones del deportista dentro del noviazgo.

Iavícoli amplió los detalles de la charla que mantuvo con la exjugadora de la casa más famosa del país y señaló que "me llegó el dato, la llamé, Furia buena onda. Él como que quería estar más tiempo con ella. Y ella prioriza su carrera". De esta manera, las diferentes prioridades profesionales y personales determinaron la conclusión definitiva de la pareja.