Tras su reconciliación, se filtró una foto super íntima de Zaira Nara

Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a mostrarse unidos en una jornada muy especial tras confirmar su reconciliación luego de casi cuatro años distanciados. El empresario compartió en sus redes sociales una emotiva imagen del recuerdo en la que la modelo aparece acompañada por sus dos hijos, Malaika y Viggo.

Zaira Nara reaccionó con gran emoción al ver la publicación de Jakob Von Plessen y reposteó la historia agregando un tierno comentario. La fotografía elegida por el empresario refleja un momento del pasado, cuando la hija mayor era muy pequeña y el niño apenas un bebé.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron mantener una buena relación durante todo el tiempo que estuvieron separados para resguardar la privacidad de su familia. La confirmación del regreso de la pareja llegó mediante Nora Colosimo en el programa LAM, luego de que la propia modelo le pidiera que transmitiera la noticia.