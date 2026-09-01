Tras su retiro, apareció una polémica mujer que reveló lo que siente por Messi

La noticia de la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina conmovió a los seguidores del deporte. El futbolista de 39 años dio a conocer su determinación a través de un escrito donde detalló las sensaciones de este cierre de ciclo histórico. Entre las múltiples muestras de afecto que surgieron tras el anuncio, se destacó el saludo de la periodista Sofi Martínez, quien compartió en su perfil de Instagram el comunicado oficial publicado por el capitán del seleccionado nacional.

En su mensaje de despedida, la cronista deportiva expresó con cercanía: "Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos". Para finalizar su dedicatoria, Martínez redactó un breve reconocimiento que decía "Gracias, capitán".

En el documento de despedida, el propio futbolista admitió el impacto emocional que implicó tomar esta medida sobre su futuro en el combinado nacional. El delantero sanjuanino explicó que "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y dejé todo por esta camiseta".

Con respecto al desgaste propio de su extensa trayectoria, el jugador manifestó: "Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Asimismo, el capitán dedicó un espacio para retribuir el acompañamiento recibido por parte de la hinchada durante las últimas dos décadas en las que defendió los colores de la Selección nacional. El goleador detalló: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas".

En otro tramo de su carta, dedicó palabras de reconocimiento tanto para sus seres queridos como para el personal que lo acompañó en el predio de Ezeiza durante su recorrido. El capitán expresó: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir".

El astro del fútbol demostró tranquilidad por la labor realizada y el orgullo de haber alcanzado el máximo logro con la camiseta de la Selección nacional. En sus palabras de cierre, señaló: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".

El delantero reveló que la redacción del anuncio la realizó el 21 de julio, dos días después de haber disputado la final de la competencia, y que una situación reciente con su padre terminó de convencerlo para dar este paso crucial que pone fin a su ciclo en la Selección argentina.