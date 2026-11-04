El Mundial de Paraguay 2026 marcó el cierre de una etapa para Lucas Ordóñez, quien confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina de hockey sobre patines. Después de una extensa trayectoria con el equipo nacional, el jugador decidió dar un paso al costado y comenzar a proyectar nuevos desafíos vinculados con el deporte, entre ellos, la organización de su primer campus en enero para chicos de 9 a 12 años.

En una entrevista en el programa Sobre Patines, de HUARPE TV, Ordóñez repasó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, habló sobre el vínculo que mantiene con los chicos y dejó su análisis sobre las características del hockey sanjuanino. También se refirió al recibimiento que tuvo después del Mundial y al acompañamiento de las personas que estuvieron cerca de él durante toda su carrera.

El Mundial de Paraguay fue su último con Argentina

Ordóñez explicó que su despedida de la Selección no fue una determinación tomada de un momento a otro, sino una decisión que venía evaluando desde antes de disputar el último campeonato mundial. Según contó, fue sincero con el cuerpo técnico sobre su preparación, su edad y el ritmo que demanda competir al máximo nivel.

“Yo ya lo tenía pensado de antes. Fui sincero con el cuerpo técnico sobre mi ritmo, mi preparación y mi edad”, explicó durante la entrevista. Además, aclaró que su decisión no estuvo relacionada con haber conseguido el título en el Mundial de San Juan, sino con entender que era el momento de dar lugar a las nuevas generaciones.

El jugador también recordó el recibimiento que tuvo después de la competencia y destacó especialmente el acompañamiento de sus compañeros, familiares y personas cercanas. En ese sentido, compartió una reflexión sobre cómo cambia el reconocimiento de acuerdo con los resultados deportivos.

“Era palo gol y llegábamos al aeropuerto y había 15.000 personas; y fue palo afuera y estaban los que realmente están desde que tenés 18 años”, expresó. La frase reflejó la importancia que le dio al apoyo de quienes lo acompañaron durante toda su trayectoria, más allá de los resultados obtenidos dentro de la cancha.

Un campus para chicos de 9 a 12 años

Con su etapa en la Selección cerrada, Ordóñez también busca seguir ligado al hockey desde otro lugar. Para enero prepara su primer campus de hockey sobre patines, una propuesta destinada a chicos de entre 9 y 12 años que combinará entrenamientos específicos con actividades recreativas y momentos de convivencia.

La iniciativa tendrá dos grupos: el primero se desarrollará del 4 al 7 de enero y el segundo, del 11 al 14 de enero. Cada encuentro tendrá una duración de cuatro días y tres noches, con tecnificaciones durante las mañanas y distintas propuestas para compartir fuera de la cancha.

Las actividades deportivas se realizarán en la cancha del Club Albardón, mientras que el alojamiento y los espacios recreativos estarán en las cabañas Las Yaya, ubicadas en Albardón. La planificación también contempla momentos en la pileta y actividades de convivencia entre los participantes.

El jugador contó que desde hace tiempo recibía pedidos para organizar campus, principalmente en Europa, pero que hasta ahora no había podido concretarlos. Con más tiempo en Argentina, decidió avanzar con el proyecto y darle forma a una iniciativa que también le permitirá acercarse a las nuevas generaciones.

Además, destacó el vínculo que construyó con los chicos y las muestras de cariño que recibe en las canchas y después de los partidos. Las fotografías, las cartas y los pedidos de los jóvenes forman parte de una relación que disfruta y que busca fortalecer a través de este nuevo desafío.

Las virtudes y los desafíos del hockey sanjuanino

Durante la charla, Ordóñez también compartió su mirada sobre el nivel del hockey sobre patines en San Juan. Entre las principales características de los jugadores de la provincia, resaltó la técnica, la picardía y la capacidad individual, cualidades que considera parte de la identidad del deporte local.

Sin embargo, también planteó que existen aspectos en los que se puede seguir creciendo, especialmente en cuestiones tácticas y de planificación. Al comparar el hockey sanjuanino con el desarrollo de algunas ligas europeas, consideró que esos puntos representan oportunidades para mejorar y elevar el nivel de competencia.

Su análisis puso en perspectiva las fortalezas que distinguen a los jugadores de San Juan y la importancia de incorporar herramientas para continuar evolucionando. De esta manera, el sanjuanino inicia una nueva etapa en su carrera, lejos de la camiseta argentina, pero con proyectos que lo mantienen ligado al hockey y a la formación de quienes buscan seguir sus pasos.