Un rápido despliegue policial permitió recuperar un auto y un teléfono celular de alta gama que habían sido robados durante un asalto cometido contra dos estudiantes en Rawson. Las víctimas fueron dos jóvenes, de 24 y 29 años.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en calle España, a la altura de calle Cenobia Bustos. Allí, las damnificadas permanecían detenidas en un Renault Sandero RS negro cuando fueron sorprendidas por dos delincuentes. Uno de los asaltantes aprovechó que la ventanilla estaba baja para arrebatar un iPhone 16 Pro Max con funda transparente y el documento de identidad de una de las víctimas.

Tras el ataque, las dos afectadas descendieron del vehículo e intentaron perseguir a los delincuentes a pie. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro aprovechó la situación para subirse al Renault Sandero y huir del lugar.

Vecinos que presenciaron la secuencia alertaron inmediatamente al 911, lo que permitió activar un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores del departamento. Ante esto, personal de la División Comando Radioeléctrico Sur logró localizar el vehículo abandonado en el interior del barrio Juana Manso. A pocos metros del lugar también fue encontrado uno de los teléfonos celulares sustraídos.

En forma paralela, efectivos de la Comisaría 6°, de la Unidad Operativa Pocito Norte y de la Brigada Sur continuaron con los rastrillajes hasta recuperar el iPhone 16 Pro Max, que había sido descartado en los fondos de la Escuela Hogar. Las actuaciones continúan para identificar y detener a los autores del robo agravado, mientras la investigación permanece en manos de la Justicia.