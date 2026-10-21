Un control de seguridad en el acceso de visitas al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de San Juan permitió detectar e impedir el ingreso de un teléfono celular, una batería y una sustancia vegetal de características compatibles con estupefacientes. Los elementos estaban ocultos en el calzado de una persona que ingresaba al establecimiento.

El procedimiento se activó cuando el visitante pasó por la sala de scanner y el operador de turno observó una imagen compatible con un aparato electrónico. Ante la sospecha, dio aviso inmediato al personal de requisa, que intervino y encontró los objetos.

Según la información oficial, los elementos estaban envueltos cuidadosamente en nylon, una modalidad que habría buscado dificultar su detección durante los controles de ingreso.

Tecnología y requisas para prevenir el ingreso de elementos prohibidos

Desde el Servicio Penitenciario destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los equipos tecnológicos y el personal encargado de las requisas. La detección temprana permitió neutralizar el intento de ingresar objetos no autorizados a los sectores de alojamiento.

Las autoridades señalaron que los controles mediante scanner, junto con la experiencia y la capacitación del personal, forman parte de las medidas preventivas destinadas a preservar el orden y la seguridad dentro de la institución.

También remarcaron que la actualización constante de los protocolos resulta fundamental frente a nuevas modalidades de ocultamiento.

El ingreso de teléfonos celulares y sustancias prohibidas está sujeto a controles específicos dentro del sistema penitenciario, por lo que estos procedimientos buscan evitar que elementos no autorizados lleguen a las personas alojadas en el establecimiento.