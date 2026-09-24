Apple deberá compensar con hasta US$40 por equipo a usuarios argentinos de determinados modelos antiguos de iPhone, luego de que la Justicia homologara un acuerdo alcanzado en el marco de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adelco).

La medida comenzó a instrumentarse mediante la publicación de edictos oficiales y establece las condiciones que deberán cumplir quienes quieran reclamar una parte del fondo compensatorio. El acuerdo contempla un fondo global de US$3 millones y el monto final que recibirá cada beneficiario dependerá de la cantidad de solicitudes que sean aprobadas.

Los modelos alcanzados

El beneficio está dirigido tanto a usuarios actuales como anteriores de siete modelos de la compañía: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Para acceder a la compensación, los interesados deberán haber residido en Argentina el 4 de febrero de 2020, fecha en la que se presentó la demanda colectiva. La condición alcanza a personas que utilizaron los teléfonos con fines personales, laborales u otros.

Además, deberán declarar que el equipo sufrió una disminución en su rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Los requisitos técnicos

También existen condiciones vinculadas al sistema operativo utilizado por cada dispositivo. En los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el equipo debió haber funcionado con iOS 10.2.1 o una versión posterior.

En el caso de los iPhone 7 y 7 Plus, la condición corresponde a quienes utilizaron iOS 11.2 o superior.

Una misma persona podrá presentar solicitudes correspondientes a más de un teléfono, siempre que cada equipo cumpla individualmente con los requisitos establecidos y supere el proceso de validación.

Cómo se podrá reclamar

Los usuarios deberán realizar el trámite a través del sitio acuerdosmartphones.com.ar, habilitado para implementar el acuerdo. El registro tendrá una duración de seis meses desde su apertura oficial.

El formulario solicitará los datos del interesado, información sobre el modelo y los datos necesarios para identificar el dispositivo. La fecha exacta de inicio del registro será informada durante la implementación del acuerdo.

El convenio también contempla la posibilidad de excluirse del acuerdo. Quienes opten por hacerlo deberán comunicarlo al Juzgado Nacional en lo Comercial N°21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación del último aviso.

El origen del conflicto

La demanda colectiva fue impulsada por Adelco en febrero de 2020 y cuestionó la reducción del rendimiento de determinados iPhone asociada al envejecimiento de sus baterías.

Apple explicó que su sistema de administración del rendimiento ajustaba el funcionamiento de algunos componentes cuando una batería deteriorada no podía entregar la energía necesaria, con el objetivo de evitar apagados inesperados.

Entre los efectos que podía generar esa administración figuraban una apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad de desplazamiento, reducción de cuadros, atenuación de la retroiluminación y disminución del volumen del parlante.

Apple aceptó constituir el fondo compensatorio sin reconocer responsabilidad jurídica ni admitir los hechos planteados en el expediente. El acuerdo fue homologado por la Justicia comercial en agosto de 2026.

El caso argentino tiene además antecedentes en Estados Unidos, donde la empresa acordó en 2020 destinar hasta US$500 millones para resolver demandas colectivas relacionadas con el rendimiento de determinados iPhone y otro acuerdo por US$113 millones con fiscales generales estatales.