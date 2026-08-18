Tras una pelea e insultos entre periodistas, Mario Massaccesi quedó en el medio

El clima en el estudio de Todo Noticias se volvió hostil durante la emisión conducida por Mario Massaccesi. El meteorólogo Matías Bertolotti reaccionó de forma impulsiva ante los comentarios de Ricardo Canaletti sobre el fútbol argentino.

El detonante ocurrió cuando el presentador mencionó a su colega de policiales como un allegado. Ante esta mención, Bertolotti respondió de manera tajante con un "amigo las pelotas" que sorprendió a los presentes y obligó a interrumpir la transmisión por la efusividad del reclamo.

La molestia del especialista en clima surgió a raíz de que Canaletti calificara a los simpatizantes de River Plate como "muertos" y empleara otros términos similares. Para Bertolotti, estas expresiones incitaban a la violencia y decidió frenar a su compañero de canal.

El conflicto continuó en el ámbito digital a través de la plataforma X. Allí, el meteorólogo respondió a una publicación de Fran Casaretto donde se mencionaba que había proferido amenazas contra el periodista histórico.

En su defensa pública, el protagonista del escándalo aclaró su postura sobre lo sucedido a través de sus redes sociales. Mediante un posteo, el profesional del clima aseguró que "yo no AMENACE A NADIE" y buscó precisar sus palabras exactas frente a la audiencia. Según su versión, lo que expresó en el programa fue que "si después en la calle te insultan, QUE OJO ESTA MAL QUE INSULTEN, no vengas a llorar" en referencia a las posibles consecuencias de los dichos de Canaletti.

Además, Bertolotti tildó a su colega de ser un "desubicado" por su comportamiento frente a las cámaras. Esta situación se suma a otros momentos donde el meteorólogo ha sido noticia por sus posturas firmes en la pantalla chica. Actualmente, el ambiente en el medio de comunicación permanece bajo la atención de los televidentes ante la posibilidad de nuevos capítulos en este enfrentamiento entre dos figuras de trayectoria.