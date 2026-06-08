Pese al cierre preventivo este fin de semana pasado y este lunes, el Paso Internacional de Agua Negra finalizará su temporada 2025-2026. Superando las expectativas, el camino que une Chile y Argentina por San Juan cerrará el próximo 14 de junio, según confirmaron las autoridades provinciales. Esta fecha representa un récord de permanencia frente al año pasado, cuando el camino debió cerrarse el 22 de mayo por las inclemencias del tiempo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la importancia de este logro:

"Hemos confirmado que el 14 de junio será el día límite para circular. Es un balance muy positivo porque hemos logrado extender la conectividad con Chile mucho más que en la temporada pasada".

El mantenimiento de la ruta y la ausencia de temporales tempranos permitieron este hito. No obstante, se recomienda a los viajeros consultar el estado del tiempo antes de emprender el cruce hacia Coquimbo en estos últimos días.