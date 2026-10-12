El Gobierno nacional comenzó el traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El operativo se inició el domingo 11 de octubre y continuó este lunes, como parte de un plan para desocupar y cerrar definitivamente el histórico penal porteño.

Durante la primera jornada fueron trasladados 326 internos, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La mudanza contempla el traslado progresivo de aproximadamente 1.500 detenidos y se realiza bajo un dispositivo especial de seguridad coordinado entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es el nuevo complejo penitenciario

La nueva cárcel fue construida en un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 personas privadas de la libertad.

La obra estuvo paralizada durante cinco años y fue reactivada en diciembre de 2024. Su puesta en funcionamiento se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre las autoridades nacionales y porteñas.

Para organizar el operativo se creó un Comando Unificado Federal, encargado de coordinar los traslados, la custodia de los detenidos y las medidas de prevención durante los recorridos. En el dispositivo participan las fuerzas federales y organismos de seguridad de las jurisdicciones involucradas.

Una vez que concluya la mudanza desde Devoto, el plan prevé trasladar también a unos 350 detenidos que actualmente se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

Reclamos por los derechos de los detenidos

El procedimiento también generó cuestionamientos de organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos y el control de las condiciones de detención.

La Procuración Penitenciaria advirtió sobre la falta de información consolidada respecto de las personas trasladadas y señaló la necesidad de garantizar un proceso ordenado, con comunicación a las familias y posibilidad de intervención de los organismos de control.

Uno de los principales puntos de preocupación es la continuidad educativa de los internos que cursan estudios en el Centro Universitario Devoto. La Procuración sostuvo que el traslado en medio del cuatrimestre podría afectar su formación y reclamó que se garanticen condiciones pedagógicas equivalentes en el nuevo establecimiento.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que los movimientos se hayan iniciado sin aviso previo suficiente a familiares, defensores y organismos de control.

Qué pasará con la cárcel de Devoto

El traslado forma parte de un reclamo histórico de los vecinos de Villa Devoto, quienes pedían el cierre del establecimiento por cuestiones vinculadas con la seguridad y la calidad de vida en el barrio.

Una vez que el penal quede desocupado, el predio será destinado a un proyecto de urbanización que deberá incluir espacios verdes y un sector de memoria por la masacre del Pabellón 7, ocurrida en 1978, cuando murieron 65 internos durante un incendio.

El proceso continuará durante los próximos días, con el objetivo de completar la reubicación de los detenidos y avanzar con el cierre definitivo de la cárcel porteña.