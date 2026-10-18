Una intervención policial en el barrio Felipe Cobas, en el departamento Caucete, terminó con el traslado de 44 personas, entre ellas 30 menores de edad a la Comisaría 9°, luego de que los efectivos detectaran una presunta fiesta clandestina en una vivienda particular. Durante el procedimiento, la Policía secuestró bebidas alcohólicas y un equipo de música, mientras que la Justicia dispuso medidas diferentes para los adolescentes y los mayores involucrados.

El operativo comenzó cuando el personal policial recibió una comisión del operador de Trueno Halcón por la presencia de música a elevado volumen y disturbios en un domicilio ubicado en el sector 2, de la manzana 7, del barrio Felipe Cobas.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria de la vivienda, de apellido Castro, de 36 años, quien explicó que allí se celebraba el cumpleaños de su hija, de 17 años. La mujer también reconoció que algunas de las personas presentes estaban ocasionando disturbios.

En medio de las primeras averiguaciones, los uniformados entrevistaron a una vecina que manifestó que su hija, de 12 años, se encontraba en el interior del inmueble. Ante esa situación, la propietaria permitió el ingreso del personal policial.

Una vez dentro de la casa, los efectivos encontraron a unas 50 personas. Además, observaron que algunos de los presentes intentaron escapar por la parte posterior de la vivienda. Los uniformados lograron controlar la situación y trasladaron a 14 mayores de edad y 30 menores a dependencias policiales.

Las averiguaciones apuntan a una fiesta clandestina

Con el avance del procedimiento, el personal policial estableció que el encuentro no habría sido solamente un cumpleaños, como manifestó inicialmente la propietaria del inmueble, sino una presunta fiesta clandestina.

De acuerdo con las averiguaciones, la mujer indicó que su hija vendía entradas a los varones, mientras que las mujeres ingresaban gratis. También se constató la presunta comercialización de bebidas alcohólicas y que el evento se extendía más allá del horario permitido.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron bebidas y un equipo de música, elementos que quedaron vinculados a las actuaciones iniciadas a partir de la intervención policial.

La situación fue puesta en conocimiento del Juzgado de Menores en turno, que dispuso el traslado de los adolescentes hasta la sede policial para que fueran entregados a sus padres. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de ese fuero judicial.

Por otra parte, los 14 mayores de edad fueron trasladados a la Comisaría 9°, donde se abrieron actuaciones contravencionales por presuntas infracciones. En ese caso, tomó intervención el Juzgado de Paz de Caucete.

El procedimiento quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades por el desarrollo del evento, la presunta venta de bebidas alcohólicas y las demás infracciones investigadas.