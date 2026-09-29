Trasladaron a Daniel Osvaldo a otro hospital: el motivo que genera alarma

Daniel Osvaldo atraviesa momentos determinantes en su estado de salud luego de ser derivado a un nuevo establecimiento sanitario para recibir asistencia de alta complejidad. El periodista Ángel de Brito reveló al aire la complejidad del escenario que rodea al exdeportista de 40 años, quien se encuentra ingresado debido a un cuadro de derrame pleural originado por un proceso infeccioso que requirió una intervención para concretar un drenaje.

Durante el programa se detallaron los movimientos recientes del paciente, precisando que lo volvieron a trasladar, primero fue a un hospital de Banfield, luego fue a Llavallol y ahora está en el Hospital Bicentenario de Monte Grande, sigue grave y necesita atención de alta complejidad, el estado es bastante complicado. A pesar de los constantes monitoreos en la unidad de cuidados intensivos, allegados al entorno familiar indicaron que el exjugador permanece consciente y con posibilidad de comunicarse de manera verbal.

La situación clínica se ve condicionada además por serias complicaciones en el ámbito financiero y administrativo. En la transmisión de aire se informó de forma contundente que está en bancarrota, no tiene obra social, su hermano, que es funcionario, fue el que lo ayudó con todo lo referido a su traslado. Esta carencia de cobertura médica privada dificultó el acceso inmediato a determinados centros asistenciales, obligando a gestionar la derivación a través de la red de salud pública.

El derrame pleural implica una acumulación anómala de fluido en el espacio comprendido entre las membranas que recubren la cavidad torácica y los pulmones. Esta condición genera dificultad respiratoria y malestar localizado, motivo por el cual los profesionales mantienen a Daniel Osvaldo en observación constante para controlar la evolución de la infección sin que hasta el momento se hayan reportado fallas multiorgánicas.