La investigación que tiene como principal acusado a Facundo Moyano sumó este martes un nuevo capítulo. El dirigente sindical fue trasladado a la fiscalía para ser indagado, luego del allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Belgrano, donde la Justicia continuó recolectando pruebas para esclarecer el episodio denunciado por una joven de 23 años.

Fuentes judiciales confirmaron que el hijo del líder del Sindicato de Camioneros será interrogado por el fiscal de la causa, quien busca determinar qué ocurrió durante la madrugada del lunes en el departamento ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400.

Moyano permanece detenido y está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La investigación comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública y pedía ayuda. A partir de ese aviso, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al dirigente sindical.

Qué encontraron durante el allanamiento

El procedimiento judicial en el departamento se extendió durante aproximadamente dos horas. Según informaron fuentes de la investigación, el inmueble se encontraba completamente revuelto y durante la inspección los peritos encontraron una jeringa.

Sin embargo, el elemento fue sometido a reactivos para detectar la posible presencia de estupefacientes y el resultado fue negativo. Los investigadores indicaron que no se hallaron drogas en el departamento y que los únicos elementos secuestrados fueron dos teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la causa.

Mientras tanto, Moyano continúa alojado en la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca. Aunque permanece detenido, fuentes judiciales señalaron que no se descarta que pueda recuperar la libertad en las próximas horas, ya que esa decisión dependerá del avance de las medidas de prueba y de la evaluación que realice la fiscalía tras la declaración indagatoria.

La joven denunciante recibió el alta

En paralelo, Candela Arizaga, la joven de 23 años que denunció el hecho, fue dada de alta del Hospital Pirovano luego de permanecer varias horas bajo observación médica.

Desde la cartera sanitaria porteña confirmaron que la víctima fue sometida a todos los exámenes protocolares previstos para este tipo de investigaciones y posteriormente recibió el alta médica.

Con la indagatoria de Facundo Moyano y el análisis de las pruebas recolectadas durante el allanamiento, la Justicia intentará reconstruir qué ocurrió dentro del departamento antes de la intervención policial y definir los próximos pasos de una investigación que continúa en pleno desarrollo.