Los presos que participaron de un streaming en vivo desde el Complejo Penitenciario San Felipe, en Mendoza, fueron trasladados a un módulo de máxima seguridad luego de comprobarse que utilizaron teléfonos celulares, cuya tenencia está prohibida en las cárceles de la provincia.

La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien informó que los internos fueron derivados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP), ubicado en el Complejo Penitenciario Almafuerte I, en Cacheuta.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria respaldó la decisión y aseguró que "quien incumple las reglas pierde beneficios y asume las consecuencias". Además, remarcó que el objetivo de la gestión es reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios. "Vamos a seguir avanzando. Porque en Mendoza la cárcel es para cumplir la condena", expresó.

Rus recordó que desde diciembre de 2023 rige la prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles mendocinas y destacó la implementación de nuevos sistemas de control de ingresos y tecnologías para fortalecer las requisas.

"No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario", sostuvo la ministra, al señalar que durante años existieron autorizaciones judiciales que permitieron el ingreso de miles de dispositivos a las unidades penales.

La investigación comenzó cuando el área de Inteligencia Penitenciaria detectó en redes sociales un video en el que un grupo de internos participaba de una transmisión en vivo. A partir de ese hallazgo se ordenaron requisas en el pabellón, que permitieron identificar a los responsables y secuestrar cinco teléfonos celulares.

Según trascendió, la transmisión se realizó mediante la plataforma OmeTV, que conecta de manera aleatoria a usuarios de distintas partes del mundo por videollamada. Durante el contacto, los reclusos conversaron con el influencer Valentín Melo, de Berazategui.

En la conversación, el streamer les preguntó desde dónde hablaban y uno de los internos respondió: "Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza". Esa grabación se viralizó rápidamente y fue la prueba que desencadenó la investigación administrativa, disciplinaria y judicial que terminó con el traslado de los presos al módulo destinado a internos de muy alto perfil.