Trasladaron al Rawson a una bebé luego de que un ladrón en moto se le cayera encima

Dos jóvenes identificados como Pastrán de 24 años e Illa de 25 años fueron detenidos en Rawson tras una persecución policial por el robo de una moto. El hecho derivó en un dramático episodio cuando uno de los delincuentes cayó sobre una bebé de 10 meses mientras intentaba escapar.

El caso comenzó cuando una joven denunció en la Subcomisaría Villa Hipódromo el robo de su motocicleta Motomel 110 blanca con detalles rosados. El vehículo tenía como dato particular una llave francesa de 10 milímetros en lugar del manillar del freno, lo cual permitió su rápida localización.

Efectivos policiales detectaron a los dos sospechosos circulando en el rodado en la esquina de Franklin y Cecilio Ávila. Al recibir la orden de detenerse, los delincuentes ignoraron las señales lumínicas y sonoras de la patrulla para iniciar una veloz huida por las calles del departamento.

Durante el escape por Cecilio Ávila y Las Heras, Pastrán abandonó el vehículo para continuar su huida a pie pero terminó siendo interceptado en la intersección de Jáchal y Almirante Brown por el personal policial que participaba del operativo de seguridad.

Por su parte, Illa continuó al mando del rodado hasta las calles Güemes y Virgen de Itatí en el barrio Victoria, lugar donde perdió el control y dejó abandonado el vehículo. En su desesperado intento por escabullirse trepó el portón de una vivienda de la zona.

Al saltar hacia el interior de la propiedad, el sospechoso impactó de lleno sobre el cochecito donde descansaba la niña de 10 meses. A pesar del choque, el sujeto continuó saltando por los techos y patios vecinos hasta ser aprehendido en Virgen de Itatí y Maipú.

La niña fue trasladada de urgencia junto a su madre al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica. Las autoridades médicas confirmaron que la pequeña se encuentra fuera de peligro. La Policía secuestró el rodado, un casco y una zapatilla bajo el fuero de flagrancia.