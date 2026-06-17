Dos hermanas gemelas de 14 años fueron trasplantadas con éxito en el Hospital Garrahan gracias a órganos compatibles provenientes de un mismo donante, en una intervención que se concretó antes de que ingresaran en diálisis y que mejora significativamente su pronóstico y calidad de vida.

Las adolescentes, Mayra y Daiana, padecen poliquistosis renal autosómica recesiva, una enfermedad genética que afecta el funcionamiento de los riñones y puede derivar en insuficiencia renal crónica. El cuadro provoca la formación de múltiples quistes, aumento del tamaño de los órganos y complicaciones como hipertensión y presencia de sangre en la orina.

Las hermanas, oriundas de Laferrere, habían sido derivadas en agosto del año pasado al Garrahan desde el Hospital de Niños de San Justo. En un control médico quedaron internadas y, tras una evaluación integral, se resolvió avanzar con el trasplante.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del 16 de abril, en el marco de un operativo que comenzó el día anterior por la tarde. Los riñones, provenientes de un donante de La Plata, fueron asignados a las gemelas y se llevaron a cabo dos cirugías en simultáneo, con la participación de un equipo multidisciplinario de aproximadamente 20 profesionales.

Según explicó Juan Ibáñez, jefe de clínica del servicio de Nefrología, la intervención fue exitosa y sin complicaciones inmediatas. Ambas pacientes presentaron una diuresis normal tras la operación, lo que indica un correcto funcionamiento de los órganos trasplantados.

Uno de los aspectos más destacados del caso es que el trasplante se realizó antes de que las pacientes iniciaran tratamiento de diálisis, una estrategia que permite mejorar la evolución clínica y garantizar una mejor calidad de vida a largo plazo.

Desde el hospital subrayaron que este tipo de abordaje preventivo es uno de los principales objetivos del equipo médico, ya que reduce complicaciones y optimiza los resultados del tratamiento.

Tras la cirugía, las adolescentes evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica. Actualmente continúan su recuperación en su hogar, bajo los cuidados habituales de un postrasplante.

El caso representa un hito para el sistema de salud pública y refleja la capacidad del Hospital Garrahan para abordar intervenciones de alta complejidad en pacientes pediátricos, combinando tecnología, experiencia profesional y trabajo coordinado entre distintas especialidades.