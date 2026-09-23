La competencia de UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, sigue avanzando y cada ronda se vuelve más importante. En esta oportunidad, dos cursos de Rivadavia y Capital llegaron al programa con un mismo objetivo: conseguir el pase a octavos de final y mantenerse en carrera por el gran premio, el esperado viaje de egresados a Bariloche.

Por un lado, la Escuela Ciudad del Sol, 5° B de Rivadavia, estuvo representada por Joaquín Yunes y Máximo Roqueiro, integrantes del equipo azul. Del otro, el Colegio Nuestra Señora de Luján, 5° D de Capital, llegó con Bautista Morra y Julián Ortiz, defendiendo al equipo naranja.

Ciudad del Sol y Colegio Luján pasaron por UPD. FOTO HUARPE.

Pero el encuentro tuvo además una invitación especial. Los representantes de Luján aprovecharon su participación para invitar a UPD a la Expo Luján, donde el stand de 5° B tendrá una propuesta muy particular: una simulación del programa. Una idea que busca llevar el espíritu del desafío directamente a la comunidad educativa.

La jornada también tuvo un momento especial para quienes ya empiezan a imaginar cómo será el viaje de egresados. Matías, representante de Travel Rock, empresa auspiciante principal de UPD, visitó el estudio para contar cómo se organizan los viajes y cuáles son los servicios que ofrecen. Explicó que la empresa trabaja con responsabilidad y que actualmente ya tiene viajes programados hasta 2028.

Travel Rock acompaña a UPD desde el comienzo y será la encargada de entregar el premio mayor: el viaje a Bariloche para el curso que se consagre campeón del desafío. Entre sus propuestas se encuentran hoteles exclusivos, viajes directos desde San Juan y noches de fiesta en boliches.

Francesca Party llegó con una propuesta para compartir

El programa también tuvo sabor propio con la presencia de Francesco Party, emprendimiento gastronómico especializado en panchos, papas fritas y mini hamburguesas. Micaela contó que llevan alrededor de ocho años trabajando en eventos y que su propuesta incluye una particularidad: se presentan como la primera barra libre de San Juan, con una hora para comer todos los panchitos que quieran.

Quienes quieran conocer más sobre la propuesta pueden encontrarlos en redes sociales como @francesco.party.

Después de las visitas y las invitaciones, llegó el momento de competir. La primera ronda fue la ruleta de preguntas, donde Ciudad del Sol consiguió responder correctamente en ciencia e historia, aunque falló en arte. Luján no pudo sumar en geografía, deporte e historia y el marcador inicial quedó 2 a 0 para el equipo azul.

En el segundo bloque llegó el verdadero desafío. Ciudad del Sol sumó tres puntos en Verdadero o Falso y otros tres en Unir Conceptos. Luján respondió en historia y arte para mantenerse cerca en la competencia. Así, la diferencia continuó siendo favorable al equipo de Rivadavia.

El último bloque puso a prueba la rapidez y los conocimientos de ambos cursos. El Tuti Frutti obligó a pensar rápido con distintas letras y luego llegó la lluvia de preguntas, donde cada respuesta podía modificar el rumbo de la partida.

La definición fue ajustada y mantuvo la expectativa hasta el último momento. Finalmente, Ciudad del Sol se quedó con la victoria y consiguió el pase a octavos de final, mientras que Luján no cerró su participación en el juego porque seguirá en instancia de repechaje. El equipo azul sigue en carrera y cada vez está más cerca del gran objetivo: levantar el premio mayor y viajar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.