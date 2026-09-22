Un corte de pelo puede parecer apenas un cambio de imagen. Sin embargo, para una persona que atraviesa un tratamiento oncológico puede convertirse en confianza, fortaleza y esperanza. Con esa premisa vuelve a San Juan “Trenzando Voluntades”, la campaña solidaria que reúne cabello para confeccionar pelucas destinadas a pacientes con cáncer.

Marcela Sánchez, voluntaria de Fundame, visitó el programa Yo Te Invito y compartió una decisión capaz de inspirar: se cortó 30 centímetros de cabello para donarlos. No era la primera vez: ya había donado en 2023, al recibirse, para darle un sentido solidario a su cambio de look.

Trenzando Voluntades tendrá su jornada central el 4 de octubre para reunir cabello y confeccionar pelucas para pacientes con cáncer.

Esta vez, el impulso llegó al conocer más de cerca la campaña. “No estaba en mis decisiones hasta que conocí el evento y dije: ‘Sí, hay que hacerlo’”, contó. Su testimonio resume el espíritu de la iniciativa: algo que para una persona vuelve a crecer puede acompañar a otra durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Una historia que comenzó en 2012

Desde 2012, la campaña reúne cabello en San Juan para confeccionar pelucas y acompañar a personas durante sus tratamientos oncológicos.

Trenzando Voluntades nació en 2012 por iniciativa de sanjuaninos que se unieron para recolectar cabello y transformarlo en pelucas oncológicas. La campaña se repitió en 2014 y, entre ambas ediciones, permitió confeccionar alrededor de 750 pelucas.

Actualmente, unas 450 continúan circulando por la provincia y otras 45 permanecen disponibles en el Banco de Pelucas de FUNDAME. Allí, cada miércoles de 17 a 20, las pacientes pueden acercarse, probarse distintos modelos y encontrar el que las haga sentir cómodas.

Marcela no conoció personalmente a una beneficiaria, pero sí escuchó los relatos de quienes trabajan en el banco. Contó que muchas mujeres llegan temiendo no encontrar una peluca que les guste y se retiran renovadas, con una sonrisa. Porque no se trata solo de estética: recuperar la propia imagen también puede devolver seguridad y ánimo en medio de la enfermedad.

“Las mujeres sabemos que el pelo nos da mucha confianza”, expresó la voluntaria. Su cabello era largo y estaba cuidado, pero cortarlo implicó una decisión. El resultado no fue una pérdida: fue una forma concreta de tenderle una mano a alguien que todavía no conoce.

El gran encuentro será el 4 de octubre

La nueva edición tendrá su jornada central el domingo 4 de octubre, de 16 a 20, en el Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo. Habrá cortes gratuitos realizados por Miguel Ángel Alessi y su equipo, bandas y espectáculos en vivo, en una tarde pensada para compartir y ayudar.

Para donar se necesitan al menos 30 centímetros de cabello, aunque una extensión mayor será bienvenida. Puede estar teñido o haber recibido procesos químicos, siempre que se encuentre sano. Debe entregarse completamente seco, atado y guardado en una bolsa, ya que la humedad puede deteriorarlo. Quienes se corten antes del evento también podrán acercar allí su donación.

La campaña es impulsada por Fundame junto a voluntarios, profesionales y organizaciones como Grupo Somos 100. Pero no hace falta tener el largo requerido ni animarse al corte para colaborar. Compartir la convocatoria o acercarla a alguien que pueda donar también multiplica su alcance.

Marcela invitó a los sanjuaninos a seguir en Instagram a Trenzando Voluntades, donde pueden conocer otras historias y la información de la campaña. Su nuevo look deja un mensaje sencillo y poderoso: el pelo vuelve a crecer, pero el gesto permanece. Y, hebra por hebra, puede transformarse en la esperanza que otra persona necesita para volver a mirarse al espejo con una sonrisa.