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Trenzando Voluntades: un corte que puede devolver la esperanza
POR REDACCIÓN
Un corte de pelo puede parecer apenas un cambio de imagen. Sin embargo, para una persona que atraviesa un tratamiento oncológico puede convertirse en confianza, fortaleza y esperanza. Con esa premisa vuelve a San Juan “Trenzando Voluntades”, la campaña solidaria que reúne cabello para confeccionar pelucas destinadas a pacientes con cáncer.
Marcela Sánchez, voluntaria de Fundame, visitó el programa Yo Te Invito y compartió una decisión capaz de inspirar: se cortó 30 centímetros de cabello para donarlos. No era la primera vez: ya había donado en 2023, al recibirse, para darle un sentido solidario a su cambio de look.
Esta vez, el impulso llegó al conocer más de cerca la campaña. “No estaba en mis decisiones hasta que conocí el evento y dije: ‘Sí, hay que hacerlo’”, contó. Su testimonio resume el espíritu de la iniciativa: algo que para una persona vuelve a crecer puede acompañar a otra durante uno de los momentos más difíciles de su vida.
Una historia que comenzó en 2012
Trenzando Voluntades nació en 2012 por iniciativa de sanjuaninos que se unieron para recolectar cabello y transformarlo en pelucas oncológicas. La campaña se repitió en 2014 y, entre ambas ediciones, permitió confeccionar alrededor de 750 pelucas.
Actualmente, unas 450 continúan circulando por la provincia y otras 45 permanecen disponibles en el Banco de Pelucas de FUNDAME. Allí, cada miércoles de 17 a 20, las pacientes pueden acercarse, probarse distintos modelos y encontrar el que las haga sentir cómodas.
Marcela no conoció personalmente a una beneficiaria, pero sí escuchó los relatos de quienes trabajan en el banco. Contó que muchas mujeres llegan temiendo no encontrar una peluca que les guste y se retiran renovadas, con una sonrisa. Porque no se trata solo de estética: recuperar la propia imagen también puede devolver seguridad y ánimo en medio de la enfermedad.
“Las mujeres sabemos que el pelo nos da mucha confianza”, expresó la voluntaria. Su cabello era largo y estaba cuidado, pero cortarlo implicó una decisión. El resultado no fue una pérdida: fue una forma concreta de tenderle una mano a alguien que todavía no conoce.
El gran encuentro será el 4 de octubre
La nueva edición tendrá su jornada central el domingo 4 de octubre, de 16 a 20, en el Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo. Habrá cortes gratuitos realizados por Miguel Ángel Alessi y su equipo, bandas y espectáculos en vivo, en una tarde pensada para compartir y ayudar.
Para donar se necesitan al menos 30 centímetros de cabello, aunque una extensión mayor será bienvenida. Puede estar teñido o haber recibido procesos químicos, siempre que se encuentre sano. Debe entregarse completamente seco, atado y guardado en una bolsa, ya que la humedad puede deteriorarlo. Quienes se corten antes del evento también podrán acercar allí su donación.
La campaña es impulsada por Fundame junto a voluntarios, profesionales y organizaciones como Grupo Somos 100. Pero no hace falta tener el largo requerido ni animarse al corte para colaborar. Compartir la convocatoria o acercarla a alguien que pueda donar también multiplica su alcance.
Marcela invitó a los sanjuaninos a seguir en Instagram a Trenzando Voluntades, donde pueden conocer otras historias y la información de la campaña. Su nuevo look deja un mensaje sencillo y poderoso: el pelo vuelve a crecer, pero el gesto permanece. Y, hebra por hebra, puede transformarse en la esperanza que otra persona necesita para volver a mirarse al espejo con una sonrisa.