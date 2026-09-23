Tres adolescentes con autismo fueron asaltados por dos motochorros este martes por la tarde en González Catán, partido de La Matanza. Uno de los jóvenes recibió un culatazo en el rostro durante el ataque y los delincuentes escaparon después de efectuar un disparo al aire.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.20 en inmediaciones del Centro de Formación Integral Santa Inés, institución destinada a la educación especial y formación laboral de jóvenes con discapacidad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que las víctimas se encontraban en la vereda cuando fueron abordadas por los delincuentes. Uno de ellos descendió de la moto y amenazó con un arma de fuego a uno de los adolescentes.

El joven se arrojó al suelo al advertir que el atacante intentaba golpearlo. Segundos después recibió un culatazo en la cara y quedó tendido sobre el pasto.

El robo en González Catán quedó registrado por cámaras

Tras agredirlo, el delincuente le sustrajo las pertenencias que llevaba consigo. Luego se acercó a otros dos adolescentes y les exigió sus celulares, que fueron entregados sin ofrecer resistencia.

Después del robo, el agresor volvió a subir a la motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Antes de escapar, realizó un disparo al aire.

El adolescente herido fue asistido por sus compañeros. Según la información difundida tras el hecho, los tres jóvenes se encuentran en buen estado de salud y reciben acompañamiento junto a sus familias.

La Fiscalía inició una investigación de oficio

Aunque inicialmente no se había realizado una denuncia formal, la Justicia tomó intervención de oficio. La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 1 de La Matanza.

Entre las primeras medidas se ordenó relevar cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los delincuentes y tomar declaraciones a las víctimas, familiares y vecinos.

También intervino el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de La Matanza para brindar contención a los adolescentes y sus familias. Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y permanecen prófugos.