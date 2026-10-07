Tres adolescentes mataron a un gato, se filmaron y lo subieron a las redes

Tres adolescentes de General Ramírez mataron a un gato desatando la indignación tras filmar el ataque y subirlo a internet. La referente de la agrupación Amigos de los Perros, Sabrina Devolder, confirmó que el hecho ocurrió en la provincia de Entre Ríos y que ya radicaron la denuncia correspondiente.

El animal era un felino de color negro al que azotaron contra el suelo, le dispararon con gomera y le propinaron fuertes golpizas en la cabeza mientras agonizaba. Los responsables compartieron las desgarradoras secuencias en grupos escolares hasta que tomaron estado público.

Los integrantes de la entidad protectora lograron identificar a los involucrados con el aporte de los vecinos de la zona. Posteriormente se pusieron en conocimiento de la situación a las familias de los menores antes de acudir a las autoridades policiales.

El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de Diamante bajo los alcances de la Ley 14.346 que sanciona la crueldad hacia la fauna. La norma prevé penas de privación de la libertad de 15 días a 1 año, aunque el proceso quedará condicionado al régimen penal juvenil.

La postura de los familiares resultó diversa ante el hecho, ya que algunos minimizaron lo ocurrido adjudicándolo a conductas propias de la edad. En tanto, desde la organización alertaron sobre la reiteración de episodios similares contra distintos animales en la comuna durante los últimos meses.

Desde la entidad protectora cuestionaron la falta de articulación por parte del municipio local ante estas situaciones violentas. Por este motivo confirmaron que realizarán un seguimiento estricto del caso judicial para buscar una resolución concreta por parte de la fiscalía interviniente.