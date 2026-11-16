El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo en Villa Lerga. El sospechoso fue interceptado por el propietario del rodado y dos amigos, quienes lo redujeron hasta la llegada de la Policía. La UFI Flagrancia inició una causa por hurto simple en grado de tentativa.

Un joven de 22 años terminó detenido durante la mañana de este domingo 15 de noviembre, luego de que el propietario de una motocicleta lo sorprendiera cuando intentaba llevarse el vehículo de una vivienda ubicada en Villa Lerga, en Capital. El sospechoso fue interceptado por el damnificado y dos amigos, quienes lograron reducirlo en la vía pública y dieron aviso a la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:19, en un domicilio de calle General Roca al 600. A esa hora, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central, el cabo primero Mario Rodríguez y la agente Tatiana Carpio, fueron comisionados por el sistema de emergencias tras recibir un aviso sobre una aprehensión civil.

El detenido fue identificado como Ricardo Daniel Molina, de 22 años.

Cuando llegaron al lugar, los uniformados encontraron a tres personas que mantenían reducido a otro hombre sobre la calzada. Uno de ellos explicó lo que había sucedido momentos antes.

Según su relato, se encontraba dentro de la vivienda junto a dos amigos cuando observó una sombra que pasó frente a una de las ventanas. La situación llamó su atención y decidió salir hacia el pasillo para verificar qué ocurría. Allí descubrió a un desconocido que se llevaba la motocicleta de su propiedad.

Ante esa situación, Mallea salió junto a sus dos acompañantes y persiguió al sospechoso hasta la vereda. Los tres lograron interceptarlo, aunque el joven opuso resistencia cuando intentaron retenerlo. Finalmente, consiguieron reducirlo y mantenerlo en el lugar hasta que arribaron los efectivos policiales.

La moto quedó en calidad de secuestro como elemento de prueba por el hecho que se le acusa al detenido.

El aprehendido fue identificado como Ricardo Daniel Molina, de 22 años, con domicilio en calle Lavalle al 400. Los policías constataron además la presencia de la motocicleta que había sido señalada por el damnificado: una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, dominio A223TTH, que quedó secuestrada como parte del procedimiento.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos se comunicaron con el Sistema Acusatorio 105. Luego se hizo presente el ayudante fiscal Sergio Cuneo, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

También intervino personal de Criminalística, que realizó las tareas de campo correspondientes para reunir elementos vinculados con el intento de sustracción. Por otra parte, se presentó el móvil H351, a cargo de la oficial ayudante Julieta Atencio, que inició el legajo judicial N° 115/26.

La causa quedó caratulada como hurto simple en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia. Molina fue trasladado para continuar con las actuaciones judiciales, mientras que la motocicleta permaneció secuestrada.