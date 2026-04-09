El arbitraje argentino hará historia en el Mundial 2026, ya que por primera vez contará con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo, según la nómina que definirá la FIFA en las próximas horas.

Los elegidos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera, quienes lograron superar las evaluaciones internacionales y se ganaron un lugar entre los jueces que impartirán justicia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de un hecho inédito para el país, que hasta ahora nunca había tenido tres árbitros principales en un mismo Mundial. En Qatar 2022, por ejemplo, la Argentina contó con dos jueces de campo, lo que ya había sido considerado un récord.

Además, la delegación arbitral argentina estará compuesta por un equipo más amplio que incluirá asistentes y representantes en el VAR, alcanzando un total de nueve integrantes en la competencia.

Dentro del trío, Facundo Tello aporta experiencia mundialista tras su participación en Qatar 2022, mientras que Falcón Pérez y Herrera tendrán su debut en la máxima cita del fútbol.

La decisión refleja el crecimiento y la consolidación del arbitraje argentino a nivel internacional, que en las últimas décadas ha tenido presencia constante en los Mundiales, con figuras destacadas como Néstor Pitana y Horacio Elizondo.

Con esta designación, Argentina no solo asegura protagonismo dentro del campo de juego, sino que también se posiciona como una de las escuelas arbitrales más reconocidas del mundo.