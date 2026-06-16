La pasión por la Selección Argentina encontró una nueva historia de esfuerzo y aventura. Tres amigos entrerrianos llegaron hasta Kansas después de recorrer 17.000 kilómetros en bicicleta durante casi 300 días, atravesando 17 países, con un único objetivo: acompañar a la Scaloneta en el Mundial 2026.

Miguel, Vicente y Yamandú fueron entrevistados por la periodista Ana Paula Zabala y contaron cómo nació una travesía que comenzó mucho antes de llegar a Estados Unidos. La idea surgió después del Mundial de Qatar, cuando Miguel viajó en bicicleta hasta la competencia anterior y empezó a imaginar un nuevo desafío.

“Esta idea empieza cuando llegué a Catar en bicicleta hace cuatro años atrás. En el Soco de Doha ya me imaginé que cuatro años después iba a estar cruzando todo el continente para llegar a esta fiesta”, relató.

El viaje comenzó el 16 de agosto del año pasado desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Durante nueve meses y medio recorrieron caminos de Sudamérica y Centroamérica hasta completar una aventura que tuvo de todo: largas jornadas de pedaleo, diferencias climáticas extremas y situaciones de riesgo.

“Recorrimos 17 mil kilómetros, 17 países en nueve meses y medio y llegamos a Kansas hace diez días. Estamos contentos de haber terminado los tres juntos”, contó uno de ellos.

Aunque suelen ser llamados ciclistas, ellos mismos bajan el concepto. “Ciclista no somos, la palabra me queda grandísima. Para mí el ciclista es el que entrena, el que anda todos los días. Nosotros simplemente somos aficionados al fútbol y usamos la bicicleta para viajar”, explicaron.

Una llegada soñada a Kansas

El recibimiento en Estados Unidos estuvo a la altura de la aventura. Un grupo de ciclistas de Kansas los ayudó a organizar la llegada y se sumaron argentinos y latinoamericanos que viven en la ciudad.

La bienvenida incluyó música, encuentros con hinchas y una parada especial en el Museo Nelson, antes de terminar en el hotel donde se encontraba concentrada la Selección Argentina.

La sorpresa llegó cuando recibieron un mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin saber exactamente con quién se iban a encontrar, fueron convocados a la concentración.

“Allá nos encontramos con la autoridad de la AFA y todo el cuerpo técnico que vino a saludarnos, tanto Scaloni como Aimar, Samuel y Ayala. Compartimos unos mates con ellos y charlamos de nuestro viaje”, contaron emocionados.

El viaje también tuvo momentos de peligro

La travesía no estuvo exenta de dificultades. Los tres amigos atravesaron calor extremo en el Chaco paraguayo, frío en las alturas de Bolivia y Perú, y lluvias durante el paso por Colombia.

También vivieron situaciones vinculadas a la seguridad. En Ecuador debieron salir de una zona de riesgo luego de un episodio violento en una cárcel cercana a Machala.

“La embajada argentina en Quito se comunicó con nosotros y nos obligó a salir de la zona roja. Nos consiguió un bus y nos fuimos 200 kilómetros para evitar inconvenientes”, explicaron.

En Colombia también tuvieron que modificar sus planes después de que un vecino les avisara sobre una explosión ocurrida cerca de la ruta que tenían prevista.

Ahora, el objetivo es seguir a la Selección

Con las bicicletas ya descansando, la aventura continuará de otra manera. Los tres amigos planean seguir acompañando al equipo argentino durante el Mundial, aunque todavía no definieron cómo será el próximo tramo.

“El viaje fue hasta llegar a Kansas y ese fue nuestro final en bicicleta. Ahora seguimos a la Selección pero sin la bicicleta, veremos cómo”, señalaron.

Después de casi 10 meses de esfuerzo, kilómetros recorridos y miles de historias acumuladas, Miguel, Vicente y Yamandú ya lograron algo que quedará marcado: llegar al Mundial siguiendo el camino más largo posible.