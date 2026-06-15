Tres argentinos viajaron 14.500 km en moto para alentar a la Selección

Tres amigos de San Martín de los Andes transformaron un ambicioso viaje en una historia aún más singular. Mientras avanzan en una travesía en moto que busca unir la ciudad neuquina con Alaska, decidieron hacer una parada especial para acompañar a la Selección argentina en el Mundial.

Los viajeros, conocidos como “Los Gatos”, fueron entrevistados por Ana Paula Zabala, periodista de GRUPO HUARPE que está cubriendo el Mundial. Allí contaron que partieron el 1 de mayo y que, hasta el momento, recorrieron 14.500 kilómetros. “Todo, todo el trayecto”, explicaron al ser consultados sobre el recorrido, aunque aclararon que debieron interrumpir el viaje terrestre en un punto: “Una sola parte, el tapón de Dariel, que la tuvimos que cruzar en avión porque no hay ruta”.

La idea nació a partir de una pasión compartida por las motos. “Siempre andamos en moto y todo, y un día se nos ocurrió la loca idea de irnos para Alaska”, relató uno de ellos. El objetivo original era conectar San Martín de los Andes con el extremo norte del continente, pero el calendario les presentó una oportunidad inesperada.

“Nosotros en realidad íbamos a Alaska, vamos a unir San Martín de los Andes con Alaska. Entonces, como estaba el Mundial, dijimos, bueno, hacemos una pasadita por el Mundial y seguimos”, contaron. Por eso, una vez terminada esta etapa vinculada al fútbol, retomarán la ruta. “O sea que termina el Mundial y seguimos para Alaska”, señalaron.

Según explicaron, el proyecto tomó forma en poco tiempo. “El año pasado, para el Día del Amigo, a Sergio se le ocurrió, dice, nos vamos a Alaska. Y bueno, salió y vamos”. También reconocieron que, cuando comenzaron a organizar la travesía, todavía no habían asociado el recorrido con la posibilidad de cruzarse con la Copa del Mundo. “Después nos dimos cuenta que nos quedaba el Mundial en el medio, pero al principio, cuando lo organizamos, no lo relacionamos”.

Durante la entrevista también revelaron el origen de su apodo. “Bueno, eso es una cosa nuestra. Está por escurridizo que somos, no sé”, respondieron entre risas. En medio de una aventura que ya suma miles de kilómetros, destacaron además el respaldo de sus seres queridos. “Nos apoyan en todo sentido. La verdad que no lo podemos creer. Un apoyo impresionante”, aseguraron.