Un triple choque en cadena se registró este miércoles 21 de octubre en la ciudad de San Juan, en la intersección de General Paz y Avellaneda, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.

Según informó Canal 13 San Juan, el siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 y tuvo como protagonistas a tres automóviles que colisionaron entre sí.

El hecho se produjo en una zona de circulación frecuente, próxima a uno de los principales puntos de llegada y salida de pasajeros de la provincia.

Qué se sabe del siniestro

Hasta el momento, la información difundida sobre el episodio es preliminar. La publicación inicial identificó a los tres vehículos involucrados, pero no brindó detalles sobre las causas de la colisión ni confirmó si hubo personas heridas.

El caso se encontraba en desarrollo al momento de la publicación, por lo que se aguardaban precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el choque y las posibles consecuencias para los conductores y ocupantes.