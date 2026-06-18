Tres jóvenes futbolistas de Unión de Villa Krause tendrán la oportunidad de acercarse a uno de los grandes sueños de cualquier chico que juega al fútbol: probarse en un club de Primera División. Se trata de Tomás Rivero (categoría 2010), Lisandro Ontiveros y Yuthiel Peña (ambos categoría 2012), quienes fueron seleccionados para realizar una evaluación en Independiente de Avellaneda.

Las tres joyas de Unión buscarán un lugar en el Rojo de Avellaneda.

La posibilidad surgió de manera inesperada. Adrián Ontiveros, secretario de Unión y padre de Lisandro, contó a DIARIO HUARPE que todo comenzó durante una prueba realizada en El Globo, donde observadores vinculados al club de Avellaneda quedaron interesados en seguir viendo jugadores del Azul de Rawson. "Los vieron jugar, los vieron hacer las pruebas y les encantaron los pibes. Gracias a Dios les van a dar la oportunidad de ver si cumplen un sueño", expresó.

Los tres futbolistas se desempeñan en posiciones ofensivas. Rivero juega como delantero o extremo, Peña suele hacerlo por el sector izquierdo del ataque y Ontiveros como centrodelantero.

Tomás Riveros será el primero en viajar a Buenos Aires.

El primero en viajar será Tomás Rivero, quien deberá presentarse el 22 de junio. Una semana después será el turno de Lisandro y Yuthiel, que viajarán a Avellaneda para ser observados junto a jóvenes de distintos puntos del país.

La experiencia implica un importante esfuerzo económico para las familias. Los gastos de traslado y estadía corren por cuenta de los padres durante esta primera convocatoria. Aunque el gran desafío será demostrar sus condiciones en Avellaneda. Allí competirán con jóvenes de distintos puntos del país por un lugar en las divisiones inferiores del Rojo.

Yuthiel Peña realizará pruebas en Independiente.

Más allá del resultado que puedan obtener en la prueba, la oportunidad ya representa un enorme orgullo para Unión de Villa Krause. Así lo resumió Adrián Ontiveros al hablar tanto como padre como dirigente. "Como padre estoy muy orgulloso de los pibes, de los tres, porque no es solamente mi hijo, sino de los tres que han dado todo su esfuerzo para poder llegar a esto. Y como dirigente, que hemos asumido hace una semana, dos semanas, y venimos haciendo las cosas bien, lograr que un club vaya a ver los niños de Unión realmente me pone muy feliz", expuso.

Lisandro Ontiveros intentará comenzar su camino en el fútbol profesional.

Para Tomás, Lisandro y Yuthiel, el viaje a Avellaneda será mucho más que una prueba futbolística. Será la posibilidad de acercarse a ese sueño que comparten miles de chicos en todo el país: llegar algún día al fútbol profesional.

El sueño de llegar a Primera

La noticia generó una enorme ilusión en los tres juveniles, que coinciden en que esta oportunidad es fruto de años de entrenamiento y sacrificio.

"Esta oportunidad significa mucho porque demuestra el esfuerzo que hago en cada entrenamiento. Me siento muy feliz y espero darlo todo en Buenos Aires", señaló Yuthiel Peña.

Por su parte, Lisandro Ontiveros remarcó: "Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad. Mi sueño es ser jugador de Primera y quiero decirles a mis compañeros que todos podemos tener una oportunidad si seguimos trabajando".

Tomás Rivero, que será el primero en viajar, aseguró que afronta el desafío con entusiasmo. "Es un sueño que tengo desde chico. Quiero cumplirlo, poner orgullosa a mi familia y demostrar que con sacrificio todo se puede lograr", afirmó.

Para Unión de Villa Krause, la convocatoria también representa una señal alentadora sobre el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores. Será la oportunidad de medirse en un escenario de máxima exigencia y comenzar a escribir una historia que sueñan desde que dieron sus primeras patadas a una pelota. Independientemente del resultado, ya dieron un paso que muchos anhelan: que un club grande del fútbol argentino los observe y les abra la puerta para seguir persiguiendo su sueño.