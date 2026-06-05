Tres delincuentes asaltaron a punta de pistola a dos jóvenes en una plaza

Lo que comenzó como una noche tranquila de charla entre amigas en una plaza de Chimbas se transformó en un momento de terror. Alrededor de las 01.30 de este miércoles, Marinero, de 19 años, y Daroni, de 21, se encontraban sentadas en un banco del barrio Sarmiento cuando un automóvil gris detuvo su marcha frente a ellas.

Del vehículo descendieron tres sujetos y la situación se volvió crítica en pocos segundos. Uno de los hombres exhibió una pistola y las apuntó directamente para amedrentarlas. Ante la amenaza inminente, las jóvenes reaccionaron por instinto y escaparon corriendo del lugar para ponerse a salvo.

En medio de la desesperación por huir, las víctimas dejaron sus teléfonos celulares sobre el banco donde estaban descansando. Los delincuentes aprovecharon el descuido, se apoderaron de los dispositivos y se dieron a la fuga rápidamente en el vehículo. A pesar del uso del arma de fuego, las autoridades confirmaron que no se registraron agresiones físicas contra las mujeres.

Actualmente, la investigación del caso está en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. El episodio ha sido calificado de manera provisoria como robo agravado por el uso de arma de fuego mientras se busca identificar a los responsables.

Esta situación de inseguridad se suma a otros hechos recientes en la zona, como el asalto de un motochorro a un hombre en Capital y el ataque a un sereno en una obra de la calle Comandante Cabot, al sur de España, en Rawson, donde el trabajador fue golpeado por ladrones.