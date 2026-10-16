Tres delincuentes balearon un auto en Chimbas por un ajuste de cuentas

Tres personas desconocidas agredieron físicamente a Alejandro Villafañe en el ingreso a su vivienda del barrio El Prado en Chimbas y dispararon varias veces contra su vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas del pasado jueves mientras los involucrados buscaban al hijo de la víctima, un joven llamado Agustín de 25 años.

Los agresores arribaron al lugar a bordo de una camioneta blanca y comenzaron a llamar a los gritos al hijo de la víctima. Al salir a la puerta, Alejandro Villafañe recibió un golpe en la cabeza propinado con la culata de un arma de fuego por parte de uno de los sospechosos.

Luego de la agresión física, los atacantes efectuaron cerca de siete disparos con un arma contra un Toyota Corolla de la familia que permanecía estacionado en la vía pública. "El verdadero destinatario del ataque era el hijo del dueño de casa", indicaron fuentes vinculadas a la investigación policial y judicial.

Posteriormente al violento episodio, los tres hombres emprendieron la fuga rápidamente en el mismo vehículo en el que habían llegado al vecindario. La hipótesis principal apunta a que el conflicto proviene de un pleito anterior de Agustín con un habitante del barrio San Francisco relacionado a una deuda.