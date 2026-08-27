Tres detenidos en Chimbas tras ser acusados de estafar con motos

Un amplio operativo policial y judicial desactivó las actividades de un grupo delictivo sospechoso de cometer reiteradas estafas en perjuicio de vecinos en la provincia de San Juan. El despliegue de las fuerzas de seguridad concluyó con la detención de tres personas en el departamento de Chimbas, tras una serie de allanamientos efectuados durante las primeras horas de la mañana del miércoles 26 de agosto.

Las medidas judiciales fueron autorizadas y coordinadas de manera directa por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores policiales concentraron los procedimientos en diferentes viviendas localizadas en la Villa 17 de Agosto, donde procedieron a arrestar a una pareja y a un tercer hombre, señalados como los presuntos responsables de planificar y ejecutar los engaños económicos.

El caso penal cobró impulso luego de que diversas víctimas radicaran denuncias ante las autoridades policiales. Conforme a los datos preliminares aportados por fuentes de la investigación judicial, los implicados empleaban al menos dos maniobras delictivas diferentes para perjudicar el patrimonio de los damnificados.

Por un lado, el grupo recibía motocicletas bajo la promesa de realizarles reparaciones en un taller mecánico. Una vez que obtenían la confianza de los legítimos dueños de los rodados, los sospechosos se quedaban con los vehículos de forma permanente y bloqueaban cualquier canal de contacto con sus propietarios. De manera paralela, la organización captaba interesados ofreciendo alquileres fantasma de departamentos y casas, solicitando cobros anticipados por inmuebles que no les pertenecían o que directamente no existían en la realidad.

Tras confirmarse su detención en los procedimientos, las tres personas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Se prevé que en las próximas horas se concrete la audiencia de formalización de la investigación penal, instancia en la que se presentarán los elementos probatorios y se formularán los cargos correspondientes.