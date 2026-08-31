Un operativo policial permitió desarticular una presunta maniobra de narcomenudeo en plena Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza, donde tres personas fueron aprehendidas y se secuestraron 120 dosis de cocaína que estaban ocultas en la cavidad del tronco de un árbol. El procedimiento ocurrió durante la madrugada y quedó bajo investigación de la Justicia.

El hecho se produjo en uno de los principales espacios públicos de la capital mendocina. Efectivos que realizaban tareas de patrullaje por el radio céntrico advirtieron movimientos sospechosos de tres personas que se encontraban en uno de los sectores internos de la plaza.

Al notar la presencia policial, los sospechosos habrían intentado disimular su accionar. Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificarlos y realizaron un rastrillaje en los alrededores del lugar donde se encontraban.

Durante la búsqueda, los efectivos encontraron la droga escondida en la cavidad de un árbol. Se trataba de 120 dosis de cocaína distribuidas en pequeños envoltorios, aparentemente preparados para su comercialización al menudeo.

Los tres involucrados quedaron aprehendidos en el lugar. Se trata de un hombre, una mujer y un menor de edad, cuya participación en el episodio quedó ahora bajo análisis de las autoridades judiciales.

Luego del traslado de los sospechosos a la sede policial, los investigadores realizaron un cruce de información con el sistema de seguridad provincial y descubrieron que los dos adultos contaban con antecedentes recientes.

Ambos habían sido detenidos por un robo en banda ocurrido el pasado 17 de junio, también en la Plaza Independencia. En aquella oportunidad, habían intervenido efectivos de la Unidad Ciclista de Acción Rápida luego de ser alertados por una riña y por la denuncia realizada por las propias víctimas.

En el nuevo procedimiento, los dos mayores quedaron a disposición de la Justicia de Instrucción por una causa relacionada con una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

En tanto, el menor de edad fue derivado al Equipo de Técnica Interdisciplinaria, organismo que intervino para garantizar el resguardo de sus derechos y evaluar las medidas tutelares correspondientes.

La investigación continuará para determinar el rol que habría tenido cada uno de los involucrados y establecer las circunstancias en las que la droga fue colocada y almacenada en el árbol de la Plaza Independencia.