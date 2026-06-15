Tres jóvenes fueron detenidos en el barrio San Martín, en Rawson, acusados de amenazar de muerte a una familia con un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Teresa del Calcuta y Comando Sur, que intervino tras recibir denuncias sobre la presencia de sujetos que intimidaban a vecinos de la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Jaramillo, de 20 años, Farías, de 18, y un adolescente de 16 años. La causa quedó caratulada como “Amenazas agravadas por uso de arma de fuego y daño agravado”, con intervención del sistema de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados por Trueno Halcón luego de que se reportara que varios sujetos conocidos con el apodo de “Jaramillos” realizaban amenazas en el barrio. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a los sospechosos e intentaron identificarlos.

Los acusados utilizaron un arma casera para amenazar de muerte a la familia.

Durante el procedimiento, Farías habría arrojado al suelo un arma de fabricación casera mientras forcejeaba con los efectivos. El elemento fue secuestrado y, de acuerdo con las primeras actuaciones, posee un mecanismo similar al de una escopeta y se encontraba sin percutar.

En medio de la intervención, los otros involucrados comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes con el objetivo de evitar las detenciones. Como consecuencia, se produjeron daños en la burbuja de un móvil policial y en la patente de una motocicleta utilizada por los efectivos.

La denunciante relató que los jóvenes habían amenazado previamente a su hijo, de 19 años, en la plaza conocida como “El Cajón de los Muertos”. Según su testimonio, los acusados le apuntaron con el arma y le dijeron: “Los vamos a matar”. Además, aseguró que las intimidaciones continuaron cuando ella salió a intervenir.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Emiliano Usín, se inició el procedimiento correspondiente. Los tres sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones del caso.