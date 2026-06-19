Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de protagonizar un robo agravado en un comercio en Rawson. El procedimiento fue realizado por efectivos de Comando Radioeléctrico Sur, quienes interceptaron a los sospechosos pocos minutos después del ilícito y recuperaron parte de los elementos sustraídos. La causa quedó caratulada como "Robo agravado por ser en poblado y en banda y consumado", con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia.

El hecho ocurrió en el local comercial "La Boutique del Chacinado", ubicado en la intersección de calles Vidart y Alfredo Rizo. Según la información policial, cuatro sujetos ingresaron al negocio tras violentar el acceso principal y sustrajeron distintos efectos del interior del establecimiento.

De acuerdo con la investigación preliminar, los delincuentes vestían prendas de colores rosa, celeste, azul y negra. Luego de cometer el robo, escaparon con dirección a Villa 17 de Agosto, donde personal policial desplegó un operativo de búsqueda con las características físicas y de vestimenta aportadas.

Los tres sospechosos del robo detenidos por el robo en el local comercial.

A las 4.23, apenas unos minutos después de ocurrido el hecho, los uniformados localizaron dentro de la villa a tres hombres mayores de edad que coincidieron con la descripción brindada. Los sospechosos trasladaban parte de la mercadería y de los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una llave fija de color gris, una mochila azul que contenía un cargador en su interior, una caja registradora de color rojo y una campera verde. Todos estos elementos quedaron incorporados a la investigación judicial como evidencia.

la Policía recuperó una caja donde se guardaba el dinero del comercio.

Posteriormente, el personal regresó al comercio afectado y constató que el ingreso había sido violentado para concretar el robo. La inspección permitió confirmar daños en el acceso al local, consistentes con la modalidad delictiva utilizada por los autores.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación Flagrancia. El ayudante fiscal, Dr. Fernando Bonomo, dispuso el inicio del Acto de Procedimiento Especial de Flagrancia y ordenó las medidas procesales correspondientes para los tres detenidos.

Mientras tanto, la investigación continuó con el objetivo de identificar y localizar al cuarto integrante de la banda, quien logró escapar antes de la intervención policial. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa, mientras los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia para responder por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.