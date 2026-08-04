Tres detenidos por el robo de $273 millones a una distribuidora de Santa Lucía

La investigación por el asalto a la distribuidora Miguel Ángel, situada en calle Balaguer de Santa Lucía, dio un paso fundamental este lunes. Efectivos de la Brigada de Investigaciones realizaron allanamientos en Chimbas, Rawson y Rivadavia para capturar a los tres sospechosos del millonario golpe.

Voceros del caso revelaron que los operativos concretados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía fueron exitosos. Al respecto, desde la fiscalía comunicaron que prefirieron no brindar mayores detalles, dado que la investigación aún continúa.

El hecho delictivo ocurrió la madrugada del 19 de marzo, cerca de las cuatro. Según las pericias, los autores ingresaron por un portón lateral que no tenía llave y se dirigieron al sector de cobranzas. Allí sustrajeron $60.000.000 y US$150.000 de un mueble, un monto aproximado de $273.000.000. El dinero estaba reservado para pagar mercadería.

Los procedimientos permitieron detener a dos hombres que habrían entrado al local y a un joven, hijo de uno de ellos, que brindaba apoyo. Investigadores declararon que existen pruebas clave que ubican a los tres en el lugar durante la madrugada del 19 de marzo. Ninguno poseía un empleo estable y uno de los implicados gozaba de salidas transitorias.

En los domicilios se incautaron bienes comprados recientemente. Fuentes judiciales confirmaron que secuestraron el vehículo utilizado en el robo, además de otros dos automóviles adquiridos recientemente. También hallaron tres motocicletas, electrodomésticos, dólares y una pistola calibre nueve milímetros con numeración limada. Durante las tareas policiales, los agentes apresaron a dos hombres y una mujer que contaban con pedidos de captura previa.