Personal de la División UFI Genérica realizó una serie de allanamientos en Rawson y Rivadavia en el marco de una investigación por lesiones graves en riña. Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los operativos se realizó en el Barrio La Estación, en Rawson, donde los investigadores detuvieron a un hombre de apellido Molina, de 32 años, conocido como “Pelado”. En el domicilio secuestraron un teléfono celular, un arma blanca tipo faja y un caño de metal de unos 40 centímetros de largo.

Los elementos quedaron a disposición de la investigación y serán sometidos a las pericias correspondientes. Molina fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría 6ª.

Dos detenidos en Rivadavia

Los procedimientos también llegaron hasta el Barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. Allí fueron detenidos una mujer de apellido Argañaraz, de 32 años, y un hombre de 36 años, también de apellido Argañaraz y apodado “El Chiquito”.

A ambos se les secuestraron sus teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para avanzar en la investigación. Los dos quedaron alojados en la Comisaría 34ª.

Los tres detenidos permanecerán privados de su libertad hasta la realización de la audiencia de formalización.

Una agresión que terminó con una operación

Según la investigación, el hecho que originó la causa ocurrió el 2 de agosto, cerca de las 7, en el interior del Barrio La Estación. Una discusión vecinal terminó en una violenta agresión contra un hombre de 37 años, domiciliado en el mismo barrio.

De acuerdo con la pesquisa, varias personas lo atacaron utilizando armas blancas tipo faja y caños de hierro. Como consecuencia de la agresión, la víctima, identificada como Guajardo, sufrió una perforación en uno de sus pulmones.

El hombre debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson e ingresó al sector de shock room, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.