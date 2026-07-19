Tres famosas argentinas se reunieron en el Mundial y sorprendió a todos

El clima previo al partido entre la Selección Argentina y España sumó un condimento inesperado en las tribunas del estadio mundialista. Una publicación en las redes sociales generó una inmediata repercusión al mostrar juntas a tres de las personalidades más convocantes del espectáculo argentino. Wanda Nara, su hermana Zaira Nara y Pampita compartieron un momento especial antes del inicio del encuentro deportivo, capturando la atención de los usuarios en una jornada cargada de expectativa futbolera.

La encargada de difundir el encuentro fue Wanda Nara, quien subió una historia a su cuenta de Instagram pocas horas antes de que comenzara el juego. En la fotografía se puede observar a las tres celebridades sonrientes y relajadas, disfrutando de la atmósfera del estadio mientras los hinchas ocupaban sus lugares para alentar a la Scaloneta. La reunión de estas figuras no es casual, ya que forman parte de una campaña publicitaria para una reconocida marca de desodorantes.

Para la ocasión, cada una eligió un estilo particular que combinó la comodidad con la pasión por el equipo nacional. Wanda Nara optó por un conjunto informal deportivo con los colores albicelestes y sumó una credencial colgada al cuello.

Por su parte, Pampita vistió la tradicional camiseta celeste y blanca, mientras que Zaira Nara prefirió un atuendo cómodo en tonos grises que completó con lentes de sol negros. Las tres posaron unidas frente a la cámara, mostrando una excelente sintonía en la previa de un compromiso que incluso provocó las lágrimas de Marcelo Tinelli en sus plataformas digitales.

El retrato cobró relevancia rápidamente debido a que no resulta habitual ver a Pampita y a Wanda Nara compartiendo un mismo espacio en este tipo de eventos de gran magnitud. La repercusión de la postal se incrementó en el entorno digital, donde los seguidores de las modelos comenzaron a replicar la imagen.

La viralización ocurrió en un contexto particular para Wanda Nara, quien recientemente estuvo en el centro de las miradas debido a las fotos de sus vacaciones en París con sus hijas y mantiene una batalla judicial con Mauro Icardi. Sin embargo, el foco de la jornada estuvo puesto en el fuerte impacto que causó la presencia de las tres mujeres en el estadio.