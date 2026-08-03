Tres famosas fueron a apoyar a Rosalía tras su insulto a Argentina

La presentación de Rosalía en la ciudad de Buenos Aires fue el escenario para el encuentro de tres figuras centrales de la música argentina. Nicki Nicole, Ángela Torres y La Joaqui asistieron juntas al Movistar Arena en el marco del Lux Tour, captando la atención de los presentes y de los usuarios en plataformas digitales. La previa comenzó con una serie de imágenes en una camioneta negra donde las artistas mostraron su complicidad. "Quizás es solo una noche de chicas" escribió Nicki Nicole al compartir el momento en sus redes sociales.

Sin embargo, la viralidad llegó por un video capturado en el ingreso al predio. En las imágenes se observa un movimiento de La Joaqui hacia Nicki Nicole mientras intentaban tomarse una fotografía. Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con frases como "¿Cómo la empuja La Joaqui a Nicki Nicole? No entiendo qué pasó", "Salí de ahí, Nicki", "A esta hay que cancelarla" o "Yo soy Nicki esperando que mi amiga elija un buen lugar para la foto".

El punto más destacado de la jornada ocurrió durante el segmento denominado Confesionario del Lux Tour. Ángela Torres subió al escenario antes de la canción La Perla y mantuvo un diálogo profundo con la cantante española. Ante la mirada de la multitud, Torres confesó que "Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad". Ante la duda de la anfitriona, quien consultó "¿Cómo muchosidad?", la joven explicó que "entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu yo propio".

Durante el intercambio, la actriz detalló que se trató de un vínculo de varios años con un joven que no la integraba a su entorno. "Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida" relató la artista argentina. Ante esto, la española exclamó "Uy, como años, hablamos de años", a lo que Ángela respondió "Sí, años".

Mientras esto sucedía, sus compañeras celebraron su participación desde sus perfiles oficiales. La Joaqui publicó el mensaje "Siempre diamante, nunca perla" como muestra de apoyo hacia su amiga. La noche cerró combinando la exposición de looks de moda con momentos de sinceridad personal que marcaron tendencia en las aplicaciones de entretenimiento.