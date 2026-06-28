Tres formas de cocinar chipá casero en horno o en una freidora de aire

El chipá se consolida como una de las opciones más elegidas para la merienda debido a su composición natural sin gluten y su intenso sabor a queso. Esta preparación admite diversas variaciones que permiten adaptar el sabor y los valores nutricionales según las preferencias de cada hogar.

Una de las alternativas es el chipá de calabaza, que utiliza 230 g de puré de zapallo cabutia para obtener un color distintivo. La mezcla requiere dos huevos y entre 250 y 300 g de fécula de mandioca. Se incorporan 200 g de queso parmesano y gouda, además de condimentos como nuez moscada y ajo en polvo. La cocción en freidora de aire demora entre 10 y 12 minutos a 180 grados, mientras que en horno tradicional requiere de 12 a 15 minutos a 200 grados.

Para quienes buscan un mayor aporte nutricional, la versión proteica reemplaza la manteca por lácteos magros. Utiliza 150 ml de agua y leche descremada caliente, 150 g de ricotta magra y diversos quesos que suman 300 g en total.

El proceso incluye 500 g de fécula de mandioca y dos huevos. Un paso fundamental consiste en estirar la masa y enfriarla en el freezer por 15 minutos para facilitar el corte. Los tiempos de cocción varían entre 12 y 18 minutos a 200 grados según el artefacto utilizado.

La receta tradicional mantiene los estándares de la panadería clásica. Se elabora con 500 g de fécula de mandioca, 100 g de manteca pomada y tres huevos. Lleva 250 g de queso tipo Mar del Plata y 150 g de queso sardo.

El componente distintivo es un chorrito de jugo de naranja que aporta aire a la masa. Estas piezas se cocinan a 200 grados en horno por 15 minutos o en freidora a 190 grados durante 10 o 12 minutos. Todas las variedades pueden congelarse en crudo para consumirse posteriormente.