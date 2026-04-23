Tres formas de cocinar empanadas de pollo caseras muy jugosas

Las empanadas de pollo representan una alternativa económica y versátil para resolver las comidas diarias aprovechando una carne que brinda aproximadamente 27 gramos de proteína cada 100 gramos. Existen diversas maneras de transformar este clásico en versiones novedosas mediante cambios sencillos en los ingredientes del relleno utilizando opciones al horno para que sean más livianas.

Una de las propuestas destacadas es la de pollo con crema de verdeo y vino blanco que requiere dos pechugas cocidas, una cebolla picada, dos cebollas de verdeo en rodajas, 100 mililitros de vino blanco y 200 mililitros de crema de leche. El proceso implica rehogar los vegetales en una cucharada de manteca o aceite antes de sumar la carne, dejar evaporar el alcohol del vino y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Esta receta demanda un tiempo total de 40 minutos.

Para quienes buscan una opción más intensa y jugosa estilo gallega se recomienda utilizar dos pechugas picadas junto a dos cebollas grandes, un pimiento rojo y uno verde cortados en tiras finas con dos dientes de ajo. Las verduras deben cocinarse en tres cucharadas de aceite a fuego medio hasta ablandar para luego integrar el pollo con pimentón, comino, sal y pimienta.

Esta preparación demora 45 minutos y mejora significativamente si el relleno reposa unas horas en la heladera antes de usarse. Por otro lado, la versión con salsa de tomate especiada se elabora en 35 minutos empleando dos pechugas desmenuzadas, una cebolla, dos dientes de ajo, 200 mililitros de salsa de tomate, aceite de oliva y orégano, pudiendo sumar azúcar si la salsa está ácida.

Para obtener resultados óptimos es fundamental dejar enfriar los rellenos antes de armar las doce unidades de cada tanda para evitar que las tapas se humedezcan. El horneado debe realizarse a 180 grados durante un periodo de entre 20 y 25 minutos hasta que las piezas estén doradas. Se puede utilizar tanto pollo hervido como restos de pollo al horno extrayendo la carne de patas y muslos sin piel.