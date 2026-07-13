Tres formas diferentes de preparar bondiola de cerdo paso a paso

La bondiola de cerdo se destaca en la cocina argentina por ser un corte sumamente sabroso que permite tanto cocciones rápidas como lentas. Esta pieza se obtiene del cuello del animal, específicamente entre la cabeza y el lomo, y su calidad depende de las vetas de grasa blanca bien distribuidas.

Para asegurar una elección correcta, se recomienda buscar un color rosado parejo sin manchas oscuras y una textura que sea firme al tacto. Alcanzar los 63º de temperatura interna es suficiente para obtener una carne segura y jugosa sin necesidad de que pierda su rastro rosado.

Al preparar este corte para cuatro comensales se debe calcular poco más de un kilogramo. Una opción consiste en cocinarla al horno junto a cuatro papas, cuatro dientes de ajo, romero y 100 mililitros de vino blanco.

El procedimiento requiere sellar la pieza de 1,2 kilogramos en una sartén antes de llevarla a una fuente a 180º durante una hora y media. Por otro lado, la cocción a la olla con 473 mililitros de cerveza rubia permite obtener una carne tierna tras dos horas a fuego bajo. Esta variante incluye cebolla, ajo, laurel y una cucharada de mostaza para realzar el sabor.

Para quienes prefieren la plancha, cuatro medallones de dos centímetros de espesor pueden marinarse durante 30 minutos con pimentón, comino y jugo de limón. La cocción a fuego fuerte requiere entre cuatro y cinco minutos por lado para lograr una costra dorada.

El perfil aromático puede enriquecerse con hierbas como salvia o tomillo, o incluso buscar matices agridulces mediante miel y frutas como ciruelas o damascos. Los acompañamientos como el puré de manzana o la ensalada coleslaw ofrecen contrastes que suavizan la intensidad de la carne. Finalmente, la incorporación de cítricos o especias picantes como el ají molido permite personalizar cada preparación según el gusto del comensal.