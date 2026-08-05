La presencia persistente de lluvia y los altos niveles de humedad ambiental suelen provocar que la sal de mesa se endurezca o presente grumos. Este fenómeno ocurre debido a que los cristales del condimento absorben el agua del aire de manera natural, lo que termina uniendo las partículas entre sí.

Para enfrentar este inconveniente doméstico que afecta el uso diario, existen tres métodos prácticos que permiten mantener el producto en óptimas condiciones por más tiempo.

Una de las alternativas más tradicionales y efectivas consiste en colocar granos de arroz dentro del salero. Con solo agregar cinco o seis unidades es suficiente para que el cereal cumpla su función de absorber la acumulación de agua interna y evitar que el contenido se apelmace.

Asimismo, resulta fundamental el tipo de almacenamiento elegido por el usuario. Utilizar frascos de vidrio o recipientes con cierre hermético impide el contacto directo con el aire húmedo, prolongando la vida útil del ingrediente incluso en jornadas climáticas adversas.

Por último, la ubicación del recipiente en el hogar juega un rol determinante para su conservación. Se recomienda mantener el salero alejado de las fuentes de calor y vapor, como las hornallas o la pava, ya que estas zonas de la cocina aceleran el proceso de humectación. El lugar ideal debe ser fresco, seco y distante de las áreas de cocción para asegurar que el producto permanezca siempre suelto y listo para su consumo.