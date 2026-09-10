Vialidad Nacional comenzó las tareas de inspección y mantenimiento de la Ruta Nacional 150, camino al Paso Internacional de Agua Negra, y durante los primeros relevamientos detectó tres aludes de gran magnitud que bloquean por completo el tránsito en un tramo de alta montaña.

Los desprendimientos fueron encontrados entre los kilómetros 300 y 340, antes de llegar al sector conocido como Z1, donde comienzan las primeras pendientes pronunciadas del trazado internacional.

Según informó la Dirección Nacional de Vialidad, las condiciones encontradas anticipan un operativo complejo. Los técnicos estiman que podrían aparecer nuevos aludes y desprendimientos a medida que las cuadrillas continúen avanzando hacia las zonas de mayor altura, luego de las condiciones climáticas registradas durante el invierno.

Los trabajos de mayor envergadura comenzarán el próximo lunes. Para ello, durante los próximos días se trasladará hasta la zona maquinaria vial pesada mediante grandes carretones, mientras el personal del 9° Distrito San Juan comenzará a instalarse en el campamento que posee el organismo en la cordillera.

Las primeras intervenciones estarán destinadas a retirar los bloques de hielo, rocas y nieve que quedaron acumulados sobre la calzada. También se repararán las barandas de seguridad que resultaron dañadas y se acondicionarán distintos sectores de alta montaña.

Convocarán a especialistas en avalanchas

Ante la magnitud de los desprendimientos y el riesgo que puede representar el período de deshielo, Vialidad Nacional también prevé convocar a especialistas locales en análisis de avalanchas.

El objetivo será evaluar las condiciones de la montaña y sumar medidas de seguridad para los trabajadores que deberán intervenir en los sectores más comprometidos, especialmente durante las próximas semanas, cuando el aumento de las temperaturas puede generar nuevos movimientos de nieve y rocas.

Las tareas serán coordinadas entre Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y el Gobierno de San Juan, que aportarán recursos técnicos y logísticos para avanzar con la recuperación del camino.

El operativo apunta a dejar la Ruta 150 en condiciones de seguridad y transitabilidad con vistas a la próxima temporada estival y a una futura habilitación del Paso Internacional de Agua Negra.

Por el momento, los equipos continuarán con las inspecciones sobre la traza para determinar la magnitud total de los daños y establecer qué otros sectores deberán ser intervenidos antes de que pueda restablecerse la circulación por el corredor internacional.