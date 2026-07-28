Tres hinchas de River resultaron heridos de bala luego de ser emboscados por una facción de la barra brava de Quilmes en un violento episodio ocurrido este lunes. El ataque se produjo cuando un grupo de simpatizantes del Millonario fue interceptado por agresores que, además de arrojar piedras y otros objetos, efectuaron disparos con armas de fuego.

Según reconstruyeron medios nacionales, el enfrentamiento comenzó con una agresión desde la vía pública, pero escaló rápidamente cuando dos atacantes que se movilizaban en una motocicleta comenzaron a disparar contra los hinchas de River. La situación provocó una inmediata dispersión de las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, tres simpatizantes sufrieron heridas de bala y fueron trasladados de urgencia a la Unidad Primaria de Atención N°17, donde recibieron las primeras asistencias médicas antes de ser derivados para una mejor atención. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

Las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para identificar a los responsables del hecho. Entre las primeras medidas se analizan cámaras de seguridad de la zona y testimonios de testigos para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la participación de los agresores.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la violencia vinculada a las barras bravas en el fútbol argentino, un problema que continúa registrando graves hechos pese a los operativos de seguridad y las restricciones implementadas en los últimos años.