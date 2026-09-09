Las hermanas Zulina de Deus Nunes, de 103 años; Zoraide de Deus Mota, de 104; y Levita de Deus Nunes, de 109, viven en Río de Janeiro y fueron identificadas a través de LongeviQuest, organización que verifica récords de longevidad y colabora con Guinness World Records.

Entre las tres suman 316 años, un dato que las convirtió en un caso excepcional para investigadores interesados en comprender los factores que permiten alcanzar edades avanzadas con un buen nivel de salud.

El Proyecto ADN Longevo

Las tres mujeres forman parte del Proyecto ADN Longevo, una investigación liderada por la científica Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo.

El estudio busca comparar a personas nonagenarias y centenarias con otras que desarrollaron fragilidad, enfermedades crónicas o deterioro cognitivo. La intención es detectar posibles características biológicas que ayuden a explicar por qué determinados organismos resisten mejor el paso del tiempo.

Los investigadores buscan especialmente genes protectores que puedan estar relacionados con la salud cardiovascular, la conservación de la masa muscular, la respuesta del sistema inmunológico y el mantenimiento de las funciones cerebrales.

La importancia de tener tres hermanas centenarias

Para los científicos, que tres integrantes de una misma familia hayan superado los 100 años permite observar con mayor claridad el posible peso de la herencia genética.

La hipótesis no significa que exista un único gen responsable de la longevidad. La alimentación, la actividad física, el entorno, el acceso a cuidados médicos y los vínculos sociales también pueden influir en la manera en que las personas envejecen.

En el caso de las hermanas brasileñas, los investigadores consideran que la genética podría tener un papel importante, aunque también destacan que cuentan con una red familiar cercana.

Una vida marcada por hábitos simples

Las propias hermanas atribuyen su longevidad a una alimentación saludable y a mantenerse activas durante toda su vida.

Zulina recordó una infancia en la que nadaba y pescaba en los ríos, mientras que los alimentos eran consumidos frescos y las actividades cotidianas implicaban mayor movimiento físico.

Las tres tuvieron recorridos diferentes. Levita trabajó como artesana y posteriormente en una cadena de televisión. Zoraide fue enfermera y crió cinco hijos, mientras que Zulina se dedicó al hogar y tuvo seis hijos.

La ciencia busca respuestas en 500 centenarios

El equipo de investigación pretende reunir información de alrededor de 500 personas centenarias para obtener conclusiones más sólidas sobre los factores relacionados con la longevidad.

Los científicos esperan que estos estudios permitan comprender mejor cómo determinados organismos consiguen mantener sus funciones durante más tiempo y, eventualmente, aportar información para futuras estrategias de prevención y tratamiento relacionadas con el envejecimiento.