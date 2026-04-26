Tres hombres fueron detenidos en el departamento Caucete luego de que personal del Comando Radioeléctrico Este interceptara el vehículo en el que circulaban y descubriera un importante arsenal junto a droga. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Juan José Bustos y La Rioja, durante un operativo de prevención.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas de rutina cuando observaron un Fiat Uno blanco con tres ocupantes, uno de los cuales era “conocido en el ambiente delictivo” de la provincia de San Juan. Ante esta situación, procedieron a identificarlos.

Los detenidos fueron identificados como Holgado, de 37 años, domiciliado en Santa Rosa; Yanzón, de 40 años, con residencia en el barrio Guayaguas de Caucete; y Sheffer, de 58 años, oriundo de Colonia Varón.

Al requisar el vehículo, los uniformados encontraron un importante arsenal compuesto por municiones de distintos calibres, cargadores, un revólver calibre .38, una pistola Mini Thunder Bersa calibre .40 con su respectivo cargador y proyectiles, un silenciador, una mira telescópica y un rifle calibre .22.

Además, dentro del automóvil se secuestró sustancia estupefaciente (presuntamente cocaína) y varias armas blancas, entre ellas dos cuchillas, una cortapluma y un hacha.

Tras el hallazgo, los tres ocupantes fueron aprehendidos de inmediato. En el lugar intervino personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras que tomó participación el ayudante fiscal de la UAT, el Dr. José Quiroga, quien se hizo presente en el procedimiento.

Tanto el vehículo como el armamento y la droga quedaron secuestrados, y la causa quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el origen del material incautado y la posible vinculación de los detenidos con otros hechos delictivos.