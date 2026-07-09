Tres hombres protagonizaron un impactante accidente de tránsito durante la noche de este miércoles en el departamento Valle Fértil, cuando la camioneta en la que viajaban chocó de frente contra tres mulas que se atravesaron sobre la Ruta Provincial 510. A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales que sufrió el vehículo, los ocupantes resultaron con lesiones leves y se salvaron de milagro.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en el tramo comprendido entre las localidades de Astica y Las Tumanas, mientras una camioneta Toyota Hilux de color blanco circulaba con destino a Villa San Agustín.

El vehículo era conducido por Sergio Gómez, quien viajaba acompañado por otras dos personas. Al llegar a una zona de badenes, el conductor se encontró de manera repentina con tres mulas sobre la calzada. La escasa distancia impidió que pudiera frenar o realizar una maniobra para evitar la colisión.

El impacto fue de gran magnitud y destruyó prácticamente toda la parte delantera de la camioneta. Como consecuencia del choque, los tres animales murieron en el lugar, de acuerdo con las primeras informaciones.

Tras el siniestro, personal del Destacamento N° 4 del Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan y efectivos de la Comisaría 12ª acudieron al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo y asegurar la zona.

Los tres hombres fueron examinados por los equipos de emergencia y se constató que únicamente presentaban golpes de escasa consideración. Debido a que no registraban heridas de gravedad, ninguno de ellos debió ser trasladado a un centro de salud.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas del interior provincial, especialmente durante la noche, donde la presencia de animales sueltos representa uno de los principales riesgos para los conductores.