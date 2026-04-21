Tres hombres remolcaban una moto en la ruta, chocaron y uno de ellos murió

Un trágico accidente vial se registró en la provincia de La Rioja cuando dos motocicletas, una de ellas siendo remolcada por la otra, fueron impactadas desde atrás por una camioneta sobre la Ruta Nacional 38. Como consecuencia, un joven murió en el lugar y otras dos personas sufrieron heridas de gravedad.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en un tramo cercano al límite con Córdoba, a la altura del paraje El Ombú. Según las primeras pericias, ambos rodados menores circulaban en el mismo sentido que el vehículo mayor al momento del impacto.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, una de las motos presentaba desperfectos mecánicos y era trasladada mediante una soga por la otra. En ese contexto, una camioneta Toyota Hilux que venía por detrás no logró advertir la maniobra y terminó colisionando violentamente contra ambos vehículos.

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Adán Guzmán, de 26 años, quien conducía una motocicleta de mayor cilindrada. En tanto, las otras dos personas involucradas (que viajaban en la segunda moto) fueron trasladadas de urgencia al hospital con lesiones de consideración, una de ellas en estado crítico.

Tras el impacto, las motocicletas quedaron a la vera de la ruta, mientras que la camioneta terminó desplazada hacia la banquina. El conductor del vehículo, un hombre de 68 años, manifestó que se habría visto encandilado por luces de frente y no advirtió a tiempo la presencia de las motos.

En el lugar trabajó personal policial y peritos en accidentología para determinar la mecánica del siniestro, mientras la causa quedó bajo investigación judicial para establecer responsabilidades en esta nueva tragedia vial.